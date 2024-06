Sanremo, Alessandro Mager chiude la campagna elettorale in piazza San Siro (Foto e video)

L’ultimo abbraccio prima del voto finale. Alessandro Mager ha voluto concludere la sua campagna elettorale in piazza San Siro con un incontro definito informale, sicuramente molto intimo. Nel giorno dell’ufficialità dell’accordo con Fulvio Fellegara, il candidato sindaco ha colto l’occasione per ri-presentarsi ai sanremesi a 360°, mostrando tutti i suoi pregi e i suoi difetti, svestendo i panni del candidato sindaco prima e dell’avvocato poi per indossare solo quelli di Alessandro.

“Chi è Alessandro Mager? Un sanremese di 66 anni, uno sportivo: ho giocato a pallone, a tennis e ora vado in bicicletta, mi piace remare e sciare. E soprattutto sono un avvocato”, ha esordito davanti al suo pubblico, prima di addentrarsi nei suoi ricordi e nel suo ritratto.

“Il rapporto con la gente è quello che mi porterò dentro da questa campagna elettorale, comunque vada – ha proseguito Mager, tornando con la mente all’inizio della sua avventura in politica - Sembrerà strano, ho raccolto commenti tutt’altro che positivi, lamentele, istanze, però è stata comunque una grande esperienza sul piano umano che mi ha arricchito a livello personale. Cosa mi è piaciuto di meno? Devo dire che è stata una grande fatica (ride, ndr). Poteva essere prevedibile. Io non avevo mai fatto campagne elettorali, sapevo che sarebbe stato un impegno importante a livello fisico ed è così è stato. Però io sono uno sportivo e devo dire che sono in grande forma”.

Poi una battuta sull’accordo di oggi con Fellegara. “Sono molto contento che abbia aderito alla mia richiesta di convergenza programmatica su alcuni punti essenziali dei rispettivi programmi. Io ho avuto modo di apprezzare molto Fulvio Fellegara durante la campagna elettorale, è una persona competente, preparata e molto duttile sul piano del ragionamento”.