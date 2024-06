Sanremo: accordo Fellegara-Mager, Rixi "Sembra una commedia degna del Teatro Ariston"

“Cosa fanno un conservatore e un progressista quando entrano in un bar? A quanto pare, a Sanremo si alleano per occupare una poltrona in Comune. L’accordo nella città dei fiori tra il gruppo (che si è autodefinito) civico di centrodestra e il Partito Democratico è una commedia degna del Teatro Ariston”. Interviene così il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega in Liguri, dopo l’accordo portato a termine tra Fulvio Fellegara ed Alessandro Mager.

“Civici a parole, alleati agli eredi del Partito Comunista Italiano nei fatti. Per qualcuno è chiaro che la coerenza finisce dove comincia l’interesse e la smania di poltrone. Se non fosse tragicamente vero, potrebbe sembrare una commedia da avanspettacolo. Sanremo merita di meglio che un’alleanza forzata e senza basi concrete, ha bisogno di un’amministrazione seria e coerente anziché di uno spettacolo da varietà politico che fin d’ora promette nuovi colpi di scena. Il centrodestra invece si presenta in modo compatto e coeso intorno a Gianni Rolando, per un’amministrazione seria e coerente”.

“Mentre altri si perdono in alleanze improbabili – termina Rixi - noi rimaniamo fermi sui nostri principi, pronti a lavorare per il bene comune e a rispondere alle reali esigenze di tutti i cittadini. Scegliere il centrodestra significa scegliere trasparenza, responsabilità e un impegno costante per un futuro migliore di tutti i sanremesi”.