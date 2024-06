Intrattenimento e street food: a Vallecrosia e a Camporosso torna la 'Festa della Musica' (Foto e video)

Torna la Festa della Musica. Il 21 giugno, dalle 19, musica dal vivo, intrattenimento, street food, giochi gonfiabili e stand di artigianato animeranno Vallecrosia e Camporosso in occasione della Festa Europea della Musica e del solstizio d’estate.

Lungo l'Aurelia si potrà ascoltare musica live di diversi gruppi: Erbagrama, Funk Hub Band, Blue Velvet Sound, Simil Jazz Band, Pomeleo Funky Band, Recovered, Uno Band, Industrie Musicali, Back to the Wood, Big Trouble, Strangevocals, Kikko Dj, Vedo Nero, Berben Band, New Travellin' Sound animeranno le due città fino all'una di notte. “Anche quest’anno abbiamo aderito alla Festa Europea della Musica, un evento ormai fisso del nostro calendario delle manifestazioni estive” - commenta l’assessore al Turismo di Vallecrosia Pino Ierace - "Avremo diverse band che allieteranno la manifestazione ma vi saranno anche il mercatino del Brocante e dell'artigianato a cura dell'associazione Antico Doc Liguria, il Riviera Beer Festival Corner, di fronte all'ex Mercato dei Fiori in collaborazione con l'associazione FoodAround e My Personal Beer Corner, e lo street food, in piazza d'Armi a Camporosso, in collaborazione con Fiori Eventi".

Una serata all'insegna della musica e del divertimento per dare anche il benvenuto all’estate. "Un evento reso possibile grazie alla grande collaborazione dell’assessore al Turismo del comune di Camporosso Cristiana Celi, con la quale, ormai da due anni, condividiamo l’organizzazione per la riuscita di questa festa. Siamo molto contenti di questa collaborazione" - sottolinea Ierace - "Ringrazio l'ufficio di Turismo e Manifestazioni del comune di Vallecrosia, il comune di Camporosso e i commercianti dei due comuni che hanno aderito all’iniziativa con disponibilità e spirito collaborativo. Ci aspettiamo tanta gente come gli anni passati".

In occasione della Festa della Musica, organizzata dal comune di Vallecrosia e di Camporosso con il patrocinio della Regione Liguria, la via Aurelia, che verrà chiusa al traffico, sarà resa pedonale e gli esercizi commerciali resteranno aperti. "Venerdì 21 giugno a Camporosso Mare e nelle piazze del centro storico comincerà la Festa della Musica, come di consueto organizzata dal nostro comune in collaborazione con quello di Vallecrosia. I bar di via Aurelia, piazza D’Armi, piazza Garibaldi e piazza Marconi proporranno diverse varietà di piatti e di tapas ideati per la serata, oltre a buona birra, vini e cocktail" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "In piazza Garibaldi, dalle 20, si terrà il concerto del gruppo musicale Strangevocals, mentre nella piazza Marconi si ballerà con Kikko Dj. In piazza D’Armi si esibiranno i New Travelling Sound e sull’Aurelia avremo i Vedo Nero e la Berben Band. Sempre in piazza D’Armi ci sarà una grande area a ingresso gratuito per i bambini, con vari tipi di gonfiabili e vari track food che proporranno varie specialità tra cui la focaccia di Recco e le crepes salate e dolci. Ci sarà poi una sorpresa danzante con la scuola di ballo Asd Bailemos dei maestri Anna Lorenzi e Danilo De Gennaro che si esibirà in piazza Marconi tra le 21.30 e le 22, in piazza Garibaldi tra le 22 e le 22.30 e in piazza d'Armi, davanti alla farmacia, alle 23".