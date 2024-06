Festa della Musica, cambia la viabilità a Vallecrosia: ecco i divieti

Cambia la viabilità a Vallecrosia in occasione della Festa della Musica. Lo stabilisce un'ordinanza della polizia locale.

Scatta, infatti, il divieto di sosta su tutta via Col. Aprosio, nell'ultimo tratto di via Don Bosco, sul solettone sud, nel tratto verso l'Aurelia, dalle 16.30 all'1 di oggi, il 21 giugno.

Vi sarà, inoltre, il divieto di transito su tutta via Col. Aprosio per oggi dalle 17.30 all'1 circa. Verrà istituito anche il doppio senso di marcia nell'ultimo tratto di via Don Bosco dalle 17.30 all'1 circa.

I mezzi pesanti e i bus della linea pubblica dalle 17,30 all'1 di oggi dovranno transitare su via Romana e via San Rocco. Via Roma e via Colombo saranno transitabili mentre saranno chiuse al transito tutte le vie che si immettono su via Col. Aprosio dalle 17,30 all'1 di oggi e i residenti, i possessori di garage e autorimesse non potranno accedere nell’area della manifestazione.