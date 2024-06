Cipressa: domani a Lingueglietta l'appuntamento con la 'Notte romantica' per tutti gli innamorati

Sarà la Notte Romantica ad inaugurare il calendario delle manifestazioni estive 2024 del Comune di Cipressa. Protagonista dell’evento sarà il Borgo di Lingueglietta, che sabato prossimo accoglierà tutti, ed in particolare le coppie che vorranno celebrare una serata speciale all’insegna dell’amore e del romanticismo, in un’atmosfera raccolta lungo le vie del centro storico: anche la luna ha preso nota di questo imperdibile appuntamento e per l’occasione sfoggerà la sua veste migliore, regalando lo splendido plenilunio della “Luna di miele”.

Alle 21 le vie del Borgo si animeranno con gli intrattenimenti musicali di quattro artisti d’eccezione che, per l’occasione, sfoggeranno un repertorio romantico accompagnati dalle proprie chitarre:

· il Duo Gazosa in piazza Dott. Raineri;

· Marisa Fagnani in piazza Don Vittorio De Andreis;

· Mauro Vero in vico Marconi, nel piazzale antistante l’ex Municipio

· Francis Duende in piazza San Pietro

Imperdibile anche la possibilità di cenare nei ristoranti presenti nel borgo, “Da Ü Titti” e “Wolf’s Den”, che proporranno indimenticabili menù a tema completati dal “Pensiero d’Amore”, il dessert creato esclusivamente per la Notte Romantica. Per rendere la serata ancora più speciale, gli innamorati di tutte le età potranno farsi una foto romantica dietro al cuore posizionato sulla stupenda terrazza di fronte all’ex Municipio che, per l’occasione, diventerà la “Balconata degli Innamorati”.

La serata unirà il romanticismo alla storia e alla cultura: passeggiando per le vie del Borgo sarà possibile visitare la Chiesa della Natività di Maria Vergine, struttura che ospita al suo interno antichi e pregiati dipinti, e la Chiesa Fortezza di San Pietro, fortificazione risalente alla metà del XIII secolo, tornata a nuova vita grazie all’intervento di restauro completato dal Comune nel 2010. Per gli amanti della tradizione gastronomica sarà anche possibile acquistare prodotti tipici presso la gastronomia d’asporto di Mara Mareri. Inoltre, tutte le signore riceveranno a sorpresa un omaggio. Infine, prima di mezzanotte il romanticismo raggiungerà il suo culmine, quando le coppie presenti sulla “Balconata degli Innamorati” libereranno nell’aria un fascio di palloncini, a cui avranno affidato un pensiero dedicato al proprio partner.