Sanremo, la videosorveglianza tra privacy e intelligenza artificiale: martedì 15 aprile un convegno al Teatro del Casinò

Si svolgerà martedì 15 aprile, al Teatro del Casinò, il convegno dal titolo “Videosorveglianza urbana integrata tra IA e privacy” organizzato dal Comando Polizia Locale di Sanremo (inizio ore 9.30).

Si tratta di un incontro di particolare interesse per le amministrazioni comunali che hanno realizzato impianti di videosorveglianza cittadina, o hanno intenzione di farlo, ma anche per la Polizia Locale che è chiamata a curarne la gestione e per le forze di Polizia che li utilizzano nell'attività istituzionale.

Inoltre, il convegno è rivolto ai professionisti e alle aziende coinvolte nelle fasi di analisi preliminare, progettazione e installazione degli impianti.

La materia sarà approfondita anche alla luce di alcuni recenti provvedimenti del Garante per la Privacy e dei nuovi finanziamenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 27 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2025.

Ad aprire i lavori, i saluti del sindaco Alessandro Mager.

Il convegno si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 con partecipazione gratuita.

E’ possibile iscriversi collegandosi al link attraverso il QR-code presente sulla locandina allegata, oppure scrivendo al seguente indirizzo mail: p.m.sanremo@comunedisanremo.it