Neuropsichiatria Infantile, Trucchi: "Assente persino il servizio di segreteria, situazione allarmante"

"Come consigliere comunale di Bordighera e come medico sento il dovere di portare alla attenzione della pubblica opinione e spero anche della Dirigenza ASL una situazione incresciosa che ormai da molto tempo è nota ma mai è stata risolta. Molte famiglie ancora negli ultimi giorni mi segnalano che risulta difficilissimo poter contattare il servizio di Neuropsichiatria Infantile del nostro Distretto Ventimiglia Bordighera a causa del funzionamento irregolare quando non del tutto assente di una segreteria che possa fissare gli appuntamenti per le prime visite, tenere i contatti con le altre agenzie territoriali come enti locali o scuole o più semplicemente fornire le informazioni elementari richieste dagli utenti. Non stiamo parlando di attività complesse o sofisticate ma di un elementare, doveroso indispensabile servizio di segreteria che, nell'epoca delle tanto propagandate prenotazioni digitali, sarebbe indispensabile al servizio di una fascia di utenti spesso in situazioni emotivamente e socialmente difficili". Così in una nota Giuseppe Trucchi, consigliere comunale del gruppo Consiliare Insieme di Bordighera.

"Le conseguenze di questa grave carenza, continua Trucchi, che riguarda una attività tra quelle più basilari della assistenza sanitaria è che le famiglie non sanno come fare per poter ricevere le cure per i loro bambini. Non sorprende che poi la ASL1 non abbia nemmeno i dati relativi alle liste di attesa sul nostro territorio per la Neuropsichiatria Infantile e la Regione all'oscuro di tali dati finanzi in minima parte i nostri servizi".

"Non è più sopportabile una situazione, conclude, che veda non solo una carenza di medici specialisti ma anche la grave difficoltà di un accesso normale ai servizi. Personalmente da tempo ho segnalato tale situazione senza ottenere alcun risultato".