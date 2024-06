Castellaro: venerdì prossimo alle 17 si insedia il neo eletto consiglio comunale

"Sarà un gruppo, vicino al Cittadino - dice il Sindaco - disponibile all'ascolto e attento alle sue esigenze, caratteristiche che hanno sempre distinto il nostro modo di amministrare in maniera trasparente. Il confronto col cittadino è sicuramente un elemento basilare che aiuta la nostra missione, così penso si possa definire questo nostro impegno che in maniera consapevole e responsabile abbiamo assunto. Continueremo a lavorare cercando di sviluppare e concretizzare alcune idee rimaste per vari motivi ferme e in questi primi mesi vedremo sicuramente realizzarsi, con soddisfazione, alcuni interventi su cui tutti abbiamo lavorato in questo ultimo mandato che non dimentichiamo ha subito un forte rallentamento a causa della pandemia".