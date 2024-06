Sanremo, guasto sul bus che porta a Ventimiglia, passeggeri costretti a scendere

Come ci segnala un nostro lettore, Luigi, quest'oggi uno dei bus che collegano Sanremo con Ventimiglia ha avuto un guasto nelle prime ore del pomeriggio. Partito dalla stazione di Piazza Colombo, il mezzo si è fermato all'altezza della vecchia stazione ferroviaria matuziana.

"Il guasto ha fatto giustamente arrabbiare i passeggeri che lo usano per lavoro e i turisti che arrivano per la stagione estiva", scrive Luigi. "Un brutto biglietto da visita per una città e una Provincia che si basano sul turismo tutto l'anno. Purtroppo l'autista è stato rimproverato, anche se non centrava nulla. Si tratta di una linea che porta tanti ritardi, a volte anche più di mezz'ora: per questo ci si augura un miglioramento del servizio".