Sanremo: il parcheggio di piazza Eroi è a metà strada, lo scavo è arrivato a quota meno 5,5 metri (Foto)

Scavo a metà strada e tempi che al momento rimangono confermati per il parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, in costruzione a Sanremo.

Gli operai hanno infatti raggiunto quota 5,5 metri di profondità nello scavo che ospiterà il parcheggio del centro città e che ospiterà più di 200 posti auto. L’obiettivo del progetto è quota meno 11 e, nelle ultime ore è stata posizionata una nuova trave mentre, nelle prossime ore è prevista l’installazione dei puntoni che sosterranno i lati dello scavo.

Nei prossimi giorni riprenderà lo scavo per arrivare a quota meno 11 metri di profondità e, entro l’estate sarà realizzata la platea di fondo. Quello di questi giorni è, di fatto, il traguardo intermedio di un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione di Alberto Biancheri, che terminerà la prossima settimana, quando si insedierà il nuovo sindaco di Sanremo.

Le tempistiche, secondo quanto evidenziato dalla ditta che sta realizzando i lavori, sono toatalmente rispettate per un parcheggio interrato, che sopra di sé vedrà la riqualificazione dello spazio in superficie con aree verdi e zone pedonali.

L'opera è realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato che prevede la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 20 del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi, per un totale di 13 milioni di euro in 20 anni.