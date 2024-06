Code a Ventimiglia, "anticipare di un'ora la chiusura del mercato del venerdì": Parodi presenta una mozione (Foto)

Dopo la mozione della maggioranza sulla scuola francese, che aveva infiammato l'ultimo consiglio comunale, uno dei temi che verranno discussi nella prossima seduta, che probabilmente sarà il 27 giugno, sarà il mercato settimanale e la sua influenza sulla viabilità cittadina. "La nostra città presenta lacune dovute alla viabilità" - afferma Parodi - "Purtroppo la conformità del territorio e la mancanza di strade ci costringe a interminabili code, il venerdì in particolare a causa del mercato. Gli orari di massima concentrazione del traffico sono quelli del tardo pomeriggio quando 2mila veicoli dei lavoratori frontalieri rientrano dalla Francia e dal Principato di Monaco e trovano la strada chiusa a causa del mercato. Questo crea un tappo nell'intera città creando caos e disagi ai lavoratori frontalieri e a tutta la cittadinanza".

Il consigliere comunale impegna, perciò, il sindaco "a emanare un'ordinanza di chiusura del mercato almeno un'ora prima di quanto previsto attualmente sia negli orari estivi che invernali in modo da liberare la circolazione e rendere più fluido il passaggio veicolare soprattutto nel momento in cui arrivano le macchine dei frontalieri che rientrano a casa e creare così il minimo possibile di traffico, già presente giornalmente visto che vi è una sola strada" e si rivolge a tutti i consiglieri comunali affinché "condividano la mozione e si esprimino con un voto favorevole".

"Non è una mozione per andare contro la maggioranza o contro i partiti. Non ho creato e non creo nessun problema, non capisco perché si continui a dire che la maggioranza non può fare mozioni, se ho un'idea, voglio svilupparla e voglio condividerla con tutti i consiglieri faccio una mozione, più di questo non posso fare" - sottolinea il consigliere Parodi - "E', infatti, una mozione per cercare di risolvere una problematica che è particolarmente evidente il venerdì e che riguarda tutti. L'orario del nostro mercato è abbastanza largo rispetto ad altri mercati che chiudono verso le 14 o anche prima e, quindi, ho fatto una mozione rivolta, individualmente, ai consiglieri del consiglio comunale, e non alle forze politiche, per anticipare di un'ora la chiusura del mercato settimanale".