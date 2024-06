Ventimiglia, chiusura anticipata del mercato del venerdì. Piccolo (Anva Confesercenti): "Parodi porti rispetto a categoria che lavora"

"Dalle notizie che si leggono, sembra che il signor Parodi non stia più a suo agio nella poltrona che occupa in Comune e s'inventa di tutto pur di essere attenzionato. Sono un ex frontaliere, conosco bene i problemi di chi lavora oltreconfine, ma sono anche un ex ambulante e conosco ancora meglio i problemi di Ventimiglia e degli ambulanti" - dice Giuseppe Piccolo, vicepresidente dell'Anva Confesercenti nella provincia di Imperia e, da poco, ex ambulante, commentando la mozione proposta dal consigliere comunale di Ventimiglia Roberto Parodi (Frontalieri) con la quale impegna il sindaco ad anticipare di un'ora la chiusura del mercato del venerdì per ridurre il traffico e le code in città.

Una mozione che ha scatenato perplessità tra gli ambulanti del mercato settimanale. "Prima di sparare senza informarsi e di intervenire nei lavori altrui, mi aspetterei che un amministratore si confronti con le parti interessate. Intimare al proprio sindaco di agire verso un problema visto in solitaria, mi fa nascere dei dubbi sulla genuinità della mozione" - afferma Piccolo, che da poco è andato in pensione - "Confido nelle capacità del sindaco e dell'assessore affinché sappiano dare il giusto peso a questa uscita".

"Chiederei solo al consigliere di portare un po' di rispetto ad una categoria di lavoratori che, con la stessa dignità dei frontalieri, lavorano e fanno lavorare" - conclude Piccolo - "Guardi altrove, cerchi i veri problemi di Ventimiglia dove ci sono e non dove si immaginano".