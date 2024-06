Ventimiglia partecipa alla 5° Rencontre des Sites Historiques Grimaldi de Monaco. Il sindaco Flavio Di Muro ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dell'evento organizzato dalla Federazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco che si è svolto nel fine settimana alla place du Palais Princier de Monaco.

Un'occasione unica per presentare le attività storiche, artigianali, culturali e i prodotti locali della città di confine. "Si tratta di un’importante vetrina di promozione per i nostri prodotti tipici e per le nostre attività storiche, nel solco dell’unione che lega la famiglia Grimaldi ai comuni italiani e francesi" - commenta il primo cittadino di Ventimiglia.

Erano presenti, per l'occasione, anche il Sestiere Ciassa, una rappresentativa comunale degli Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia e l'Ente Agosto Medievale.