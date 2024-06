Olivetta San Michele, Ventimiglia e Airole al 5° Incontro dei Siti Storici Grimaldi di Monaco (Foto)

Protagonisti sulla Piazza del Palazzo del Principe a Monaco i comuni appartenenti all’Associazione dei Siti Storici Grimaldi, ben 10 quelli italiani presenti tra i quali anche tre della provincia di Imperia (Campania, Monteverde, Ripacandida, Canosa di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Poggiorsini, Olivetta San Michele, Ventimiglia e Airole) e due francesi (Breil Sur Roya e Bathernay).

Con una due giorni ricca di eventi tradizionali dei Comuni invitati, che hanno allietato i molti turisti e visitatori i quali hanno potuto degustare ed acquistare i straordinari prodotti tipici italiani, ed ammirare i lavori di artigiani e hobbisti. Lo stesso Principe Alberto ha voluto visitare tutti gli stand e conoscere i dettagli di ognuno, non perdendo l’occasione di assaggiarne la qualità.

“Un momento importante per questi Comuni, alla ribalta in una realtà internazionale, che consente loro di promuoversi e promuovere le loro tipicità – spiega Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua e presidente dei Siti Storici Grimaldi per la parte italiana – su questa linea si fondano alcuni degli obiettivi che si è posto il principe Alberto nell’aver voluto costituire la federazione e le associazioni ad essa collegate. E’ stata, come lo confermano tutti i miei colleghi, un’edizione che ha riscontrato un grande successo. Per questo è doveroso fare i complimenti per questo risultato a Mireille Martini, presidente del Pavillon de Monaco, a tutti i suoi collaboratori e a Thomas Fouilleron, direttore degli archivi e della biblioteca di Palazzo che ne ha diretto la parte storica ed istituzionale”.

"Ringrazio S. A. S. principe Alberto II di Monaco per l'accoglienza e l'attenzione dedicata a Ventimiglia in occasione del V Recontre siti storici Grimaldi di Monaco a conferma dello stretto legame che accomuna da sempre le nostre comunità" - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Un grande ringraziamento va a tutta l'organizzazione dell'evento che ha permesso alle nostre associazioni di farsi apprezzare da un pubblico internazionale portando lustro all'immagine di Ventimiglia. Un'ulteriore opportunità per la nostra Amministrazione di saldare i legami con il governo del principato con il quale condividiamo già progetti e interventi importanti sul nostro territorio che ci spronano a continuare determinati in questa direzione per il futuro".

"Con ossequio inviamo il nostro saluto a S.A.S. Alberto II e al presidente dei Siti storici Grimaldi di Monaco Fulvio Gazzola" - dice il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri - "La partecipazione al 5° incontro del 15 e 16 giugno per il comune di Olivetta San Michele è stata un'esperienza meravigliosa e tutti i partecipanti a partire dal Comune, gli artigiani e i commercianti hanno apprezzato l'attenzione ai dettagli dell'organizzazione e l'ospitalità ricevuta. La possibilità di aver avuto una vetrina internazionale di questo livello è stato per il nostro comune una straordinaria opportunità. Pertanto, cogliamo l'occasione per ribadire il nostro orgoglio di essere membri dell'associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco. Nella speranza di ritrovarci presto rinnoviamo la nostra sentita gratitudine".

"Come sindaco del comune di Airole desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a S.A.S. Alberto Il per aver preso parte, con il mio comune e i nostri produttori locali, al 5° Incontro dei Siti Storici Grimaldi, un'iniziativa di grande successo e rilevanza internazionale" - dichiara il sindaco di Airole Andrea Molinari - "Un evento importante per la nostra comunità e un significativo momento di unione e scambio con le altre realtà, alle quali siamo legati da storia, cultura e tradizioni comuni delle quali siamo orgogliosi. Questo patrimonio ci motiva a profondere a nostra volta sempre maggiore impegno nel valorizzare e preservare la conoscenza, le eccellenze e i valori delle nostre radici storiche e culturali".

"Esprimo a nome mio e di tutta la comunità che rappresento, un sentimento di gratitudine a S.A.S. Alberto II, per averci consentito di partecipare al 5 Incontro dei Siti Storici Grimaldi" - afferma il sindaco di Ripacandida Michele Donato Chiarito - "E’ stata un’esperienza importante per il comune, gli artigiani e artisti presenti a Monaco. Una buona vetrina internazionale per tutti. Il mio auspicio, è che, vengano implementati sempre più i rapporti tra i Siti Grimaldi e il Principato di Monaco. Esprimo, inoltre, la nostra gratitudine per l’eccellente organizzazione dell’evento, curato in ogni dettaglio".

"A nome mio e di tutta la comunità spinazzolese voglio esprimere i più sinceri sentimenti di gratitudine nei confronti di S.A.S. Alberto II per l'ospitalità di cui ci ha onorati e per l'opportunità che ha concesso alle nostre aziende e al nostro territorio che hanno avuto la possibilità di farsi conoscere e di costituire nuovi contatti utili alla crescita e allo sviluppo continuo" - fa sapere il sindaco di Spinazzola Michele Patruno - "Grazie al presidente dell'associazione Siti Storici Grimaldi Fulvio Gazzola e agli organizzatori dell'evento per l'impeccabile professionalità con cui hanno curato ogni singolo dettaglio di una manifestazione riuscitissima. Complimenti a tutti".

"Sono particolarmente emozionato per la formidabile ospitalità che SAS Principe Alberto II ha riservato alla Città di Canosa di Puglia e alla sua delegazione" - aggiunge il sindaco di Canosa di Puglia, il dottor Vito Malcangio - "Per i titolari delle nostre attività commerciali ed artigianali, per i presidenti delle Associazioni culturali e turistiche e per gli artisti canosini è stato un evento internazionale straordinario che ha valorizzato il territorio ricco di storia, archeologia ed eccellenti prodotti enogastronomici. Desidero ringraziare per il meraviglioso spettacolo di 'Suoni e Luci' riservato a Canosa e ai comuni dei Siti Storici Grimaldi di cui mi onoro di esserne parte. Un ringraziamento speciale a Fulvio Gazzola che saluto caramente con l'auspicio di incontrarsi presto. La V Rencontre è stata una grande festa dell'amicizia che rinnova e rinforza il legame della città di Canosa con la famiglia Grimaldi e il Principato di Monaco".

"Con profonda gratitudine e con sincera riconoscenza il sindaco e la Comunità di Monteverde salutano e ringraziano S.A.S. Principe Alberto II di Monaco per la bellissima accoglienza e la straordinaria ospitalità ricevute" - dice il sindaco di Monteverde Tonino Vella - "Per un piccolo borgo, come quello di Monteverde, è stato un onore partecipare al V Recontre dei siti storici dei Grimaldi di Monaco. Se valutassimo l’impatto promozionale e la sua ricaduta, sia per gli artigiani e i produttori sia per il comune di Monteverde, verrebbe da chiedere se fosse possibile ripetere il prima possibile la festa dell’amicizia. Siamo onorati di far parte di questa grande famiglia e ringraziamo anche il vice presidente Fulvio Gazzola, per la pazienza e la dedizione alla causa. La storia rappresenta un legame inscindibile con il nostro passato ma costituisce il presupposto per il futuro! Grazie a S.A.S. Principe Alberto II e grazie alla principessa Stèphanie per averci onorato con la loro presenza e per aver rinsaldato il legame storico con i Feudi appartenuti alla famiglia Grimaldi. Grazie!".

"Con la presente mi pregio di inviare il mio cordiale saluto a S.A.S. Alberto II e di esternare la più viva soddisfazione e i più sentiti ringraziamenti agli organizzatori del riuscitissimo 5° Incontro dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco" - afferma il sindaco di Campagna Biagio Luongo - "Questa iniziativa ha rappresentato un fondamentale passo avanti nel rafforzare i legami culturali e storici tra le nostre comunità".

“Impegni istituzionali indifferibili mi hanno impedito di essere fisicamente a Monaco ma ho seguito con grande interesse, seppure a distanza, lo svolgimento delle celebrazioni per il 5° Rencontre des Sites Historiques Grimaldi de Monaco" - dichiara il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico - "Sono rimasto in continuo contatto con i sindaci dei comuni partecipanti e con l'infaticabile presidente dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, l'amico Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua, che ringrazio per la capacità di coinvolgimento e per la cordialità oltre che per l'organizzazione, affinché si desse concretezza agli impegni presi durante l’assemblea svoltasi a gennaio scorso presso l’Ambasciata del Principato di Monaco a Roma, a cui ho partecipato personalmente per il secondo anno consecutivo. Ringrazio Sua Altezza Serenissima, Principe Alberto II di Monaco, e quanti si sono spesi per mesi nell’organizzazione perfetta dell’incontro. Per il tramite dell’Assessora Daniela Zappatore ho rinnovato l’invito al Principe a tornare a Terlizzi, città dal glorioso passato che mantiene ancora vive le sue tradizioni, non solo per godere della bellezza dei nostri fiori e del pregevole artigianato artistico, ma anche per riscoprire altri aspetti storico-culturali e, perché no, anche per qualche scambio sportivo giocando a tennis insieme”.

Una delegazione composta da artigiani, produttori di olio e dalla Pro Loco Unpli, guidati dall’assessore alla Cultura del Comune di Terlizzi Daniela Zappatore, ha partecipato al '5° Rencontre des Sites Historiques Grimaldi de Monaco'. "Un’esperienza che tutti descrivono come meravigliosa” - fa sapere per il comune di Terlizzi l'assessore Daniela Zappatore - "Monaco è bella come le sue principesse e ospitale, accogliente, generosa come il suo sovrano. Un'occasione imperdibile ed importante, quella che ci è stata offerta, per promuovere i nostri prodotti e le nostre eccellenze. Una vetrina internazionale per olio, ceramica, cesteria e tradizioni locali apprezzate dai tanti visitatori che hanno animato la piazza del palazzo reale. Un'occasione per rinsaldare i legami tra paesi e culture in un momento storico complesso in cui si fa fatica a costruire comunione e unità, per riscoprire la nostra storia e quella di tanti altri comuni d'Italia e riconoscerne la complessità, un rimontaggio dei tempi perduti che sempre hanno qualcosa da insegnarci. Perché nulla passa invano. Un ringraziamento particolare all'intero staff dell'organizzazione per la pazienza, a Maria Teresa De Scisciolo in particolare, che si è fatta carico della volontà e della determinazione del sindaco di essere presenti a Monaco, ma un grazie speciale va alle aziende, ai produttori, agli artigiani di Terlizzi senza la cui partecipazione niente sarebbe accaduto”.

"Sinceramente commosso ed emozionato, ringrazio SAS il Principe Alberto II di Monaco" - aggiunge il sindaco di Poggiorsini Pietro Picerno - "Il mio comune ha partecipato con grande gioia alla celebrazione di una manifestazione grandiosa, che ha ricordato la nostra appartenenza al Principato e alla storia della famiglia Grimaldi. Sono lieto di aver fatto conoscere alcune realtà commerciali ed artistiche del nostro borgo. Siamo stati accolti ed ospitati con grandi onori ed indimenticabile apprezzamento. Meravigliosi lo svolgimento dell’evento, l’organizzazione e la spettacolo 'Suoni e Luci'”.