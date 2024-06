L’Ente Agosto Medievale di Ventimiglia al 5° Incontro dei Siti Storici Grimaldi di Monaco (Foto)

L’Ente Agosto Medievale di Ventimiglia presente al quinto incontro dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco, associazione che comprende un percorso che collega più di 150 comuni europei, per promuovere l’Agosto Medievale.

Sabato 15 e domenica 16 giugno l'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia ha infatti preso parte all'evento di rilievo internazionale allestendo una postazione promozionale nella meravigliosa cornice della piazza del Palazzo di Monaco. "Questa occasione è stata un'eccellente vetrina per continuare la promozione dell’Agosto Medievale 2024 oltre confine, iniziata in occasione della Fête du Citron e della Fiera del turismo di Mentone tramite la distribuzione di materiale pubblicitario" - fa sapere il presidente dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia Piero Fusco - "Il tema trattato per questa edizione riguarda proprio la famiglia di Monaco 'Intrighi delle Famiglie Grimaldi di Monaco e dei Doria di Dolceacqua'. Le fasi preparatorie di questa edizione iniziano con la presentazione del Palio Marinaro e un concerto di musica antica con intermezzi di narrazione teatrali che si terrà presso la sala convegni di Sant’Agostino il 6 luglio dalle 21. Seguirà il 12 luglio dalle 20.30 una visita guidata dei principali siti storici e architettonici del centro storico con intermezzi teatrali e musicali, per poi entrare nel vivo della manifestazione dall’ultima settimana di luglio alla prima di agosto, serate in cui si svolgerà la manifestazione rievocativa".

"Sempre in questa occasione, sabato 15 giugno il gruppo di sbandieratori e musici dell’Ente Agosto Medievale si è esibito in uno spettacolo emozionante eseguito in questa particolare piazza adiacente l'ingresso al Palazzo del Principe" - dice Fusco - "Sono soddisfatto di essere riuscito a portare a termine questo progetto di unione: vedere uniti sbandieratori e musici dei Sestieri cittadini, rappresentati dai loro drappi variopinti, fondersi tutti sotto lo stesso vessillo dell’Ente Agosto Medievale, come già avvenuto negli anni 1977, 1978 e 1979 all’esordio dell’allora 'Comitato Agosto Medievale', e ulteriormente di portare queste giovani leve a farle esibire in pubblico gratificando il lavoro svolto durante l'anno che prevede un lungo programma di preparazione. Tenendo uniti i giovani, non si vede svanire l’impegno profuso fino a questo momento dai Sestieri, che hanno dovuto superare un periodo di flessione di presenze avuto in questi ultimi anni; grazie alla perseveranza e costanza dei capitani che hanno continuato nel loro costante lavoro di reclutamento delle nuove leve, si è raggiunto lo scopo di avvicinare ed aggregare i giovani, creando un connubio tra generazioni diverse, per poter tramandare la storia e le tradizioni della città di Ventimiglia".