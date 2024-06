Cna Imperia, successo per l'incontro sull' Arti-Turismo: "Buona la prima" (foto)

"L'Arti-Turismo rappresenta una nuova e promettente opportunità per gli artigiani della nostra provincia e non solo, trasformandoli da semplici produttori di oggetti o prelibatezze a protagonisti di esperienze turistiche uniche. Questo innovativo concetto, promosso da CNA Imperia, mira a valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni locali, offrendo ai turisti esperienze autentiche legate all'artigianato e alla produzione di prodotti agroalimentari tipici". Così in una nota l'associazione di categoria.

Il primo incontro dedicato all'Arti-Turismo si è tenuto sabato 15 giugno presso la sede della CNA di Sanremo. Questo evento ha segnato l'inizio di un percorso progettuale volto a trasformare l'artigianato locale in un'attrazione turistica di rilievo. All'incontro hanno partecipato artigiani provenienti da diversi settori, tra cui l’agroalimentare, il lapideo, la produzione video, la liuteria e l'agriturismo, solo per citarne alcuni.

L'intervento, guidato dalle tutor Fulvia Proia e Alice Siffredi di LocalHub, ha suscitato un grande interesse, tanto che la sessione è andata ben oltre il tempo previsto. Fulvia e Alice hanno impostato ottimamente il lavoro, di iniziale conoscenza reciproca e discussione sulle potenzialità di ciascun partecipante iniziando un percorso progettuale e puntando anche sullo scouting per acquisire artigiani che già offrono questo tipo di esperienza sul territorio ma che non sono ancora conosciuti.

"L'obiettivo è creare una rete necessaria per favorire l'interscambio e le contaminazioni tra le varie attività fruibile sia dal turismo organizzato (agenzie, tour operators), sia dal turismo fai da te in una unica soluzione che CNA Imperia presenterà al TTG di Rimini in ottobre," ha dichiarato il Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano.

Un primo risultato concreto di questa nascente rete è stato il regalo fatto da SkullJoke Production di Simone Caridi, uno dei partecipanti e dirigente CNA Imperia, a tutti gli artigiani presenti: la produzione di un video/podcast per illustrare la loro attività e l'esperienza che propongono. Questo è solo uno dei tanti vantaggi per chi aderisce al progetto Arti-Turismo.

Molte di queste esperienze, come detto in precedenza, saranno presentate al TTG di Rimini enel padiglione di CNA Nazionale dedicato al "Turismo delle Origini", argomento scelto per quest'anno.

Questo primo incontro è stato gratuito ed aperto a tutti, come sarà per il secondo. Per gli associati CNA, il percorso di formazione, composto da cinque interventi, sarà comunque completamente gratuito.

Per partecipare ai prossimi incontri, è possibile iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente indirizzo: https://im.cna.it/artiturismo. Chi non avesse partecipato al primo, recupererà durante il secondo intervento. Non perdete l'occasione di scoprire come l'Arti-Turismo possa rappresentare una svolta positiva per la vostra attività e per l'intera comunità locale. Le porte sono aperte!