A Ventimiglia torna la "Cena in Bianco": appuntamento il 6 luglio

Il 6 luglio ritorna a Ventimiglia la "Cena in Bianco" Unconventional Dinner che quest'anno si svolgerà ai giardini pubblici Tommaso Reggio. Un’oasi di verde nel cuore della città, facilmente raggiungibili e con vicino un ampio parcheggio, gratuito nelle ore serali, luogo ideale quindi per la cena quest’anno ispirata ai Figli dei Fiori degli anni '60/'70. Ritrovo alle 20, inizio cena alle 21. Dress code: total white.

“Le regole della cena sono le cinque "E": Etica, Ecologia, Estetica, Eleganza, Educazione - dicono gli organizzatori - i partecipanti dovranno seguire queste indicazioni, una serata in amicizia, e condivisione con tavoli ravvicinati, al suono di buona musica, con un brindisi iniziale al suono della campanella e finale con un applauso. I commensali dovranno rispettare l’ambiente che li circonda con educazione lasciando il sito in ordine e pulito. Sono disponibili, su prenotazione, tavoli e posti a sedere sino ad esaurimento, chi vorrà potrà portare da casa anche tavoli e sedie. I partecipanti dovranno portare tutto l’occorrente: cibo, bevande, posate, piatti, bicchieri, preferito il materiale biodegradabile, i coltelli dovranno essere con la punta e lama arrotondate. È previsto un premio, una bicicletta bianca offerta da Ramon Bruno, per il tavolo più bello a giudizio di una qualificata giuria. Musica di accompagnamento a cura di Dj Doc Claudio con Gianluca alle percussioni e altre sorprese. Sarà disponibile un punto ristoro al chiosco dei giardini con possibilità di prenotare un menù per la cena”.