A Molini di Triora un evento per valorizzare il biosistema delle Alpi Liguri

Riparte la stagione degli eventi culturali “Dall’entroterra…CHE STORIE!!!”. Quest’anno l’associazione mette l’attenzione in particolar modo sulle aree interne della provincia d’Imperia. “Non può essere un caso che sia stato istituito il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Un territorio tutelato di alto pregio naturalistico che conserva anche la Storia ancestrale della popolazione ligure. Un territorio di 6.000 ettari che accoglie circa 3000 specie di vegetali, quasi il 50% dell’intera flora nazionale (in proporzione all’estensione della regione). Per questo è stato definito uno dei “paradisi botanici” del continente Europa”. Del Parco Naturale e di tutte le aree interne ne racconteremo la magnificenza della natura, i beni culturali mete di preghiere, di ripari e speranze. Ci incontreremo con la cucina ligure dalle sue origini alla sua contemporaneità.

Primo appuntamento

Domenica 16 giugno 2024 presso il teatro/ricreatorio San G. Lantrua -

Via Case Grande – Molini di Triora – ore 16:00

Apertura eventi stagione estate 2024

“Alpi Liguri” - Scrigno di emozioni” Di Immagini e Parole

Introduzione “Preghiera e canzone brigasca””

Una voce dolce e serena che accarezza le note di un’ antica nenia

“Il bosco racconta”, “Animali dipinti”, “il Mulino”, “Ave Maria Sanremasca”, “Giuanin de Fëe”, “Incendi”, ”Nuvole”, ”Quotidiano Antico”

Foto di Angelo Freni

Testi: Piero Astraldi

Realizzazioni tecniche: Angelo Freni, Piero Astraldi e Diego Casetta

Foto di Fulvio de Faveri

Poesie di Franco D’Imporzano e Antonio Rubino

Letture di Franco D’Imporzano e Franco La Sacra

Entrata libera