Ventimiglia: presi mentre si allontanavano dopo aver rubato un camion ed un escavatore. 2 arresti dei Carabinieri.

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato quarantatreenne, domiciliato a Pietra Ligure e un quarantaseienne anch’egli censurato ma domiciliato a Camporosso, responsabili del furto di un camion e di un escavatore da una ditta del posto.

Tutto ha avuto inizio intorno alle due di questa notte, quando due pattuglie della Compagnia di Ventimiglia hanno notato uno strano movimento nei pressi del parcheggio/deposito di una ditta in frazione Varase.

Giunti nei pressi dell’ingresso del parcheggio, i Carabinieri hanno notato che la recinzione era stata divelta, il cancello era stato lasciato aperto ed hanno notato un camion che si allontanava.

Il camion con sopra il cassone un escavatore è stato immediatamente raggiunto e fermato nei pressi di via Carabiniere Fois. Da subito i due a bordo del mezzo hanno mostrato agitazione perché non si aspettavano di venir controllati a quell’ora, ma non riuscendo a fornire alcuna spiegazione sulla disponibilità dei mezzi d’opera, hanno dovuto arrendersi all’evidenza, anche perché sul mezzo sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso compatibili con l’effrazione alla recinzione del deposito.

Il camion e l’escavatore, del valore complessivo di quasi 40mila euro, sono stati restituiti al proprietario, mentre i due sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa del rito di convalida che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.