Elezioni Amministrative Sanremo: Ethel Moreno ringrazia tutti i suoi elettori

“Desidero ringraziare tutti i cittadini che hanno deciso di premiare il mio lavoro svolto in questi cinque anni dandomi la loro fiducia in queste elezioni amministrative, fiducia che rappresenta un ulteriore motivo per impegnarmi, ancora di più, nei confronti della mia città”. Sono le parole di Ethel Moreno, candidata alle elezioni nella lista di Fratelli d’Italia.

“Ricordo a tutti – prosegue - che il 23 e 24 giugno ci aspetta la sfida più importante quella del ballottaggio ed invito tutti coloro che vogliono dare a Sanremo la possibilità di un forte cambiamento, in discontinuità con l’amministrazione uscente, di votare il candidato sindaco Gianni Rolando perché se Rolando sarà sindaco Sanremo sarà dei sanremesi che vogliono il meglio per la loro città, liberi da condizionamenti”.