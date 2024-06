Sanremo: piazza Muccioli, dalle stelle alle stalle! Parcheggio selvaggio, rifiuti abbandonati e banchetti per topi e gabbiani (Foto)

Del parcheggio selvaggio avevamo più volte sottolineato il problema, compresa la Ferrari di venerdì scorso. Ora la questione si fa più ampia, anche grazie alle segnalazioni dei residenti.

Parliamo di piazza Muccioli, scorcio storico a fianco di piazza Eroi e a un passo dalla Pigna, nel pieno centro di Sanremo. Per la costruzione del vicino parcheggio sotterraneo è stata sacrificata agli stalli per i mezzi a due ruote, ma da tempo è presa letteralmente d’assalto da chi non trova luoghi di parcheggio, sia in moto che in auto.

In più, approfittando della presenza dell’ecopunto di raccolta dei rifiuti, in molti abbandonano i sacchetti dell’immondizia in modo sconsiderato, soprattutto la notte. “La piazza – sottolinea uno dei residenti, Luca Boeri - è vincolata dalla Sovrintendenza alle belle arti, appena riqualificata e di passaggio continuo di turisti. Oltre essere sporca (da almeno un anno hanno eliminato il servizio di lavaggio) dopo l'orario di chiusura (alle 20.30) avviene un continuo abbandono di sacchetti da parte di privati e attività”.

I sacchetti, come accade molto spesso anche in via Martiri della Libertà, attirano gabbiani e topi che approfittano per banchettare alla faccia di chi vive nella zona e deve zigzagare tra loro per arrivare a casa. “Le telecamere piazzate sopra all'ecopunto – prosegue Boeri - si possono utilizzare per colpire chi parcheggia in modo sconsiderato o chi abbandona i rifiuti?”