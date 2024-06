Elezioni Ospedaletti, tutto pronto per la sfida Boeri-Cimiotti-Lugarà, affluenza al 64,70%

Tra poche ore scopriremo chi sarà il nuovo sindaco di Ospedaletti. Dalle 14 di questo pomeriggio, lunedì 10 giugno, partirà lo spoglio per le elezioni comunali che terminerà verso le 17-18. Quest'anno, come ormai noto, la sfida per la poltrona di primo cittadino è tra Giorgio Boeri, Daniele Cimiotti e Valentina Lugarà.

Lo spoglio sarà possibile seguirlo sui canali social di Sanremonews.it, grazie alla diretta no stop dedicata alle elezioni comunali 2024.

Intanto arrivano i primi dati, ossia quelli dell'affluenza. Alle 23 di domenica 9 giugno il 64,70% degli ospedalettesi ha espresso la propria preferenza sia per le europee che per le comunali. Un numero inferiore rispetto al 2019, quando l'affluenza è stata del 70,77%.