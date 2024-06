Comunali, presidente ad interim Piana: "Buon lavoro ai sindaci, la Regione sempre al loro fianco"

"Auguro buon lavoro ai sindaci della Liguria che sono stati eletti nei comuni liguri che sono andati al voto e che amministreranno per i prossimi 5 anni. Per alcuni di questi è una riconferma per altri l’inizio di un importante compito, tutti si preparano ad affrontare un compito difficile, ma anche entusiasmante perché a stretto contatto con il territorio". Lo ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, complimentandosi per la vittoria dei sindaci liguri.

"La vostra vittoria rappresenta non solo un traguardo personale, prosegue Piana, ma la testimonianza della fiducia e della speranza che le vostre comunità ripongono in voi. Sono certo che anche con l’appoggio della Regione saprete affrontare con determinazione e passione tutte le sfide future e svolgere al meglio i vostri compiti".