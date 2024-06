Elezioni Sanremo: il messaggio di Artioli ai cittadini "Votare è un dovere, spero che tutti vadano alle urne "

Il candidato alle elezioni comunali di Sanremo per Forza Italia Andrea Artioli ha rilasciata un ultimo messaggio agli elettori della città, in vista del voto di questo fine settimana: "Giunti al termine della campagna elettorale, assieme a Twiggy Isaia che mi ha accompagnato in questi mesi di attività a sostegno della candidatura di Gianni Rolando Sindaco, nel corso dei quali abbiamo incontrato i nostri concittadini per raccoglierne le istanze, esponendo il programma amministrativo della coalizione e illustrando il progetto politico di Forza Italia, sento come un dovere chiedere a tutti gli elettori di recarsi alle urne per esercitare il proprio diritto di voto.