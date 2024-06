Elezioni Sanremo: Gianni Rolando” Cinque nuovi operai nei primi 100 giorni!”

“La manutenzione ordinaria della nostra città è un aspetto che non va trascurato e va assolutamente migliorato. Il nostro programma - scrive il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando - oltre alla realizzazione delle grandi opere, vuole porre l’attenzione alla cura dei dettagli. Per questo motivo, nei primi cento giorni di mandato, verrà intrapreso l’iter per assumere cinque nuovi operai per implementare l’organico delle maestranze comunali e migliorare le opere di manutenzione cittadina. Perché Sanremo è Sanremo se è bella a curata!"