Elezioni comunali a Dolceacqua, l'appello di Fulvio Gazzola: "Andate a votare" (Foto)

"Andate a votare! Per la prima volta nella storia recente di Dolceacqua si è presentata alle elezioni una sola lista, la nostra. Molti di voi penseranno, quindi, che si tratterà di una vittoria facile e scontata, e che forse non è nemmeno il caso di andare a votare, ma purtroppo non è così; quest’anno i nostri avversari non hanno il nome di una coalizione politica, ma sono comunque insidiosi e 'invisibili': si chiamano quorum e commissario prefettizio". E' l'appello al voto del primo cittadino uscente e candidato sindaco a Dolceacqua Fulvio Gazzola.

"Secondo la legge italiana, infatti, se non si presenteranno ai seggi il 40% + 1 degli aventi diritto al voto verrà nominato un commissario prefettizio" - sottolinea Gazzola - "Cosa significherebbe in concreto per il nostro paese? Il commissario prefettizio esercita da solo le funzioni del sindaco e della giunta; in virtù di tali poteri egli può compiere qualunque atto, ma, non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assume decisioni di portata strategica e, per gli 1 o 2 giorni settimanali in cui sarebbe presente, svolgerebbe un ruolo di tipo meramente amministrativo. In pratica, tutti i progetti in cantiere rimarrebbero bloccati a tempo indeterminato, il che avrebbe un grave impatto ad esempio sul rinnovo del piano regolatore (che essendo scaduto non consentirebbe più la costruzione di nuovi edifici o altri interventi), su azioni di sostegno a persone in difficoltà (verrebbero applicate alla lettera le norme in merito al recupero dei crediti), sulla promozione turistica e di conseguenza sullo sviluppo economico di Dolceacqua nei prossimi anni".

"Cosa fare dunque? Quello che vi chiediamo non è solo naturalmente di votarci, ma proprio di andare a votare, esprimendo un voto valido, e di farlo come gesto d’amore e di rispetto per il nostro paese, affinché Dolceacqua possa continuare ad essere nelle condizioni di crescere e migliorare, garantendo un maggiore benessere a tutta la comunità" - mette in risalto Gazzola - "'Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese' diceva J.F. Kennedy".