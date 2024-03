"Tutti Insieme per Dolceacqua": Fulvio Gazzola si candida per il quarto mandato

"Tutti Insieme per Dolceacqua": è questo il nome della lista che vede Fulvio Gazzola candidato sindaco per il quarto mandato nel paese dei Doria.

“Non è stata una scelta facile: in questo momento ho numerosi impegni personali, in particolar modo famigliari, e in più ero convinto che, dopo 15 anni, sarebbe stato giusto anche un cambiamento" - dice Gazzola - "Tuttavia, l’insistenza di molti concittadini e la difficoltà di trovare persone che avessero la voglia e la possibilità di candidarsi a primo cittadino mi hanno portato alla decisione di ripresentarmi per la quarta volta".

"Mi ricandido sempre con un unico e solo obiettivo: quello di continuare a far crescere Dolceacqua e di conseguenza la sua comunità. Conservo lo stesso entusiasmo di 15 anni fa ma con una maggiore consapevolezza del percorso da seguire e delle cose che possono e devono essere fatte. È innegabile che l’esperienza maturata in questi anni, i contatti e le relazioni intraprese renderanno più agevole l’ottenimento di alcuni risultati” - afferma Gazzola - “Oggi non voglio soffermarmi su cosa è stato fatto negli anni precedenti (avremo il tempo di farlo ed analizzarlo insieme ai cittadini nelle prossime settimane), perché la decisione che ho preso è stata ponderata riflettendo su cosa deve e può essere fatto nei prossimi anni. È stata la risposta a queste domande a farmi capire di avere ancora forti stimoli per continuare".

"La realizzazione della nuova scuola (di cui dopo tante avversità è stato definito il percorso), l’approvazione del nuovo PUC che determinerà in modo importante il futuro economico del Comune e contestualmente anche la messa in sicurezza del territorio, gli interventi di riqualificazione del quartiere 'Borgo' attraverso i bandi regionali (consapevoli che in questi anni è stato lasciato indietro) e la realizzazione di un nuovo impianto sportivo sono interventi che rappresentano una grande sfida ma che hanno la possibilità di essere realizzati" - fa sapere l'attuale cittadino - "Oltre che su questi importanti temi e progetti, ovviamente, continueremo a lavorare anche sulla promozione (a 360° su prodotti tipici, monumenti ed attività ludico-sportive) e sull’accoglienza, motore economico centrale della nostra economia. Senza dimenticare poi altre importanti tematiche: il supporto alle famiglie in difficoltà (come stiamo già facendo agevolandole nel pagamento dei tributi), il sostegno alle varie associazioni di volontariato e infine la problematica, ormai generalizzata su tutto il territorio, della chiusura di diverse attività commerciali, per cui vorremmo introdurre incentivi ed agevolazioni per le nuove aperture”.