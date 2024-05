Elezioni comunali, Fulvio Gazzola presenta la sua squadra: “Tutti Insieme per Dolceacqua" (Foto)

"La squadra parte da alcuni punti fermi, quello della Giunta attuale con Fabio Sbraci, al mio fianco da 15 anni, e da Giorgio Lamberti, ai quali si affiancheranno alcuni degli amministratori attuali con l’innesto di nuove persone a sostituzione di chi, per ragioni personali, non potrà più essere al nostro fianco. A questo proposito voglio fin d'ora ringraziare tutta la squadra che mi ha accompagnato negli ultimi cinque anni per il lavoro svolto con grande impegno e la fiducia che mi ha accordato. Insieme abbiamo affrontato uno dei periodi più difficile dal dopoguerra, il Covid, ma lavorando fianco a fianco siamo riusciti a contenere le difficoltà che ha dovuto affrontare la nostra comunità ha dovuto affrontare. In un momento così difficile, l’unità d’intenti e il forte senso civico e del dovere mi hanno reso orgoglioso di aver collaborato con questo gruppo di amministratori". Con queste parole l'attuale primo cittadino di Dolceacqua e candidato sindaco Fulvio Gazzola presenta la sua squadra in vista delle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

I candidati della lista civica “Tutti Insieme per Dolceacqua”, con la quale Gazzola si presenterà per il quarto mandato consecutivo da sindaco, sono sette uomini e quattro donne. “Non è stata una scelta facile, in questo momento ho numerosi impegni personali, in particolar modo familiari, e in più ero convinto che, dopo 15 anni, sarebbe stato giusto anche un cambiamento, tuttavia, l’insistenza di molti concittadini e la difficoltà di trovare persone che avessero la voglia e la possibilità di candidarsi a primo cittadino, mi hanno portato alla decisione di ripresentarmi per la quarta volta" - fa sapere il sindaco di Dolceacqua Gazzola - "Mi ricandido sempre con un unico e solo obiettivo: quello di continuare a far crescere Dolceacqua e di conseguenza la sua comunità. Conservo lo stesso entusiasmo di 15 anni fa ma con una maggiore consapevolezza del percorso da seguire e delle cose che possono e devono essere fatte. E’ innegabile che l’esperienza maturata in questi anni, i contatti e le relazioni intraprese, renderanno più agevole l’ottenimento di alcuni risultati”.

Al fianco di Gazzola vi saranno il pensionato 65enne Fabio Sbraci, il geometra 39enne Giorgio Lamberti, il tecnico 29enne Giulio Bortolomai, il bracciante 68enne Paolo Cammareri, la casalinga 44enne Lenuta Cobzaru (Lilli), l'impiegata 38enne Luana Mauro, l'artigiano 59enne Renzo Piantoni, l'impiegato 53enne Andrea Raimondo, la maestra 43enne Rosa Zaira e l'impiegata 29enne Eulalia Tornatore. “La decisione che ho preso è stata ponderata riflettendo su cosa deve e può essere fatto nei prossimi anni. E' stata la risposta a queste domande a farmi capire di avere ancora forti stimoli per continuare. La realizzazione della nuova scuola, l’approvazione del nuovo Puc che determinerà in modo importante il futuro economico del Comune e contestualmente anche la messa in sicurezza del territorio, gli interventi di riqualificazione del quartiere 'borgo' attraverso i bandi regionali, la realizzazione di un nuovo impianto sportivo sono interventi che rappresentano una forte sfida ma che hanno la possibilità di essere realizzati" - sottolinea Gazzola - "Oltre che su questi importanti temi e progetti, ovviamente, continueremo a lavorare anche sulla promozione a 360° e sull’accoglienza, motore economico centrale della nostra economia. Senza dimenticare poi altre importanti tematiche: il supporto alle famiglie in difficoltà, il sostegno alle varie associazioni di volontariato e, infine, la problematica, ormai generalizzata su tutto il territorio, della chiusura di diverse attività commerciali, per cui vorremmo introdurre incentivi ed agevolazioni per le nuove aperture”.