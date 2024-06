Elezioni: Anna Roberta Di Meco e Beppe Zaoli (forum Sanremo) insieme per Mager Sindaco (foto)

I candidati Anna Roberta Di Meco e Beppe Zaoli della lista Forum, a sostegno del candidato della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager, hanno incontrato i propri sostenitori per chiudere insieme questa lunga campagna e tracciare un bilancio delle attività di cui si dovrà occupare la nuova amministrazione comunale.



«Ho deciso di scendere in campo per avvicinare quanti più giovani possibili al mondo della politica e spero in questi mesi di esserci riuscita – ha spiegato la 25enne Anna Roberta Di Meco -. Tra i temi che più mi stanno a cuore ci sono senza ombra di dubbio lo sport e la possibilità di creare spazi per le nuove generazioni in cui i giovani possano esprimere liberamente le proprie idee, per dare vita a una cittadinanza maggiormente inclusiva e solidale. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, un abbraccio particolare alla mia famiglia per il supporto che non ha mai mancato di darmi».



Cantieristica navale e la vita del porto invece le tematiche affrontate da Zaoli, presidente dello Yacht Club sanremese: «È necessario che la città investa in questo settore per diventare un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di interventi di manutenzione. Solo così è possibile sviluppare un porto e dare lavoro ai giovani professionisti che grazie all’Istituto Nautico non mancano».



«Sono sicuro che la lista Forum otterrà un risultato brillante, questo perché è ricca di candidati di prestigio, tra i quali proprio Anna Roberta e Beppe, che sono più che mai pronti a mettere la propria esperienza e le proprie capacità al servizio della città», è stato il commento di Alessandro Mager.