Visita al laboratorio sociale 'Cera d’Ape Nera' di Airole con il MAR di Ventimiglia

A seguito dell’importante convegno che si è svolto al Forte dell’Annunziata l’11 aprile scorso sulle 'Nuove strategie per affrontare l’emergenza Vespa velutina', il Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi' di Ventimiglia, in collaborazione con la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, organizza per il giorno martedì 18 giugno 2024 una visita al laboratorio sociale 'Cera d’Ape Nera' per il recupero, la lavorazione e valorizzazione della cera dell’Ape Nera del Ponente ligure Presidio Slow Food creata dall’apicoltore della Val Roya Fabrizio Zagni con i ragazzi della SPES.



è previsto un evento di formazione nella sala multimediale sulla biodiversità, sul mondo delle api e i problemi che stanno vivendo gli apoidei e gli apicoltori. L’escursione ad Airole, già testimoniata in un documento del 954 in cui viene citato Curlo Targanigra di Eyrole, vassallo del conte di Ventimiglia Guido Guerra, prevede anche la visita alla chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, ampliata in epoca barocca e decorata nel XX secolo dai famosi pittori Carlo e Luigi Morgari, con l’annesso ex oratorio di San Giovanni Battista. La visita nell'antico borgo sarà curata dallo storico Lorenzo Rossi e comprenderà anche la visita al Museo dell'olio e della Civiltà Contadina.

Programma

- Ore 9.30: Appuntamento nell'atrio della Stazione Ferroviaria di Ventimiglia

- Ore 10.39: Partenza in treno per Airole

- Ore 11.00: Visita guidata al laboratorio sociale “Cera d'Ape Nera” per il recupero e la valorizzazione della cera dell'Ape Nera del Ponente Ligure Presidio Slow Food, a cura dell'apicultore Fabrizio Zagni con i ragazzi dell'associazione Spes

- Ore 12.30: Pranzo libero

- Ore 14.00: Visita al centro storico di Airole, ai suoi monumenti e al Museo dell’olio, e passeggiata naturalistica curata da Lorenzo Rossi e Fabrizio Zagni

- Ore 17.03: Partenza in treno da Airole per rientro a Ventimiglia per le 17.21

CONTRIBUTO PARTECIPATIVO COMPRENSIVO DI BIGLIETTO FERROVIARIO € (da definire). A PERSONA DA VERSARE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE PRESSO IL MUSEO ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO



(in basso la locandina)