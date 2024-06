Perinaldo: il 15 giugno giornata per lanciare le celebrazioni dell'anno cassiniano all'osservatorio astronomico

Per il 15 giugno l’Osservatorio Astronomico Comunale Gian Domenico Cassini a Perinaldo ha organizzato una giornata che intende lanciare le celebrazioni dell’Anno Cassiniano 2025, 400° anniversario della nascita del grande astronomo (nato a Perinaldo nel 1625).

Saranno presentate due conferenze di grandissimo interesse. L’astrofisico prof. Andrea Possenti, direttore dell’Osservatorio di Cagliari, racconterà delle nuove strabilianti possibilità offerte oggi dall’Astronomia Multimessaggera, che permette di ‘vedere’ l’universo utilizzando dati non più solo ‘ottici’ ma derivati dall’analisi di onde elettromagnetiche non percepibili dall’occhio umano (e delle onde gravitazionali), disvelando così un universo ricco di oggetti assolutamente insospettati.

Il prof. Enrico Flamini, già Program Manager per le missioni planetarie dell’Agenzia Spaziale Italiana, aggiornerà sulle nuove conoscenze dei due pianeti ‘fratelli’ della Terra, Venere e Marte, che sono state rese possibili dalle missioni spaziali degli ultimi decenni. La conoscenza approfondita dell’evoluzione di questi due pianeti ci fa capire come il nostro è evoluto e, soprattutto, come si evolverà nel prossimo futuro.

I due conferenzieri, con un curriculum di eccellenza nei loro campi specifici, hanno avuto importanti posizioni nelle organizzazioni spaziali, operando come responsabili di grandi progetti internazionali. La loro attiva esperienza in campi all’avanguardia scientifica nei campi dell’Astrofisica e dell’Esplorazione Planetaria, ci apriranno nuove prospettive di conoscenza in campi che sono strettamente legati al nostro futuro.

Le conferenze si terranno nella sala Comunale in Perinaldo, a partire dalle ore 17. Inoltre, dalle 9.30 alle 13, sarà possibile visitare il “Castello Maraldi”, luogo di nascita di G.D. Cassini e dimora degli astronomi Maraldi, nel quale sono conservate vestigia del soggiorno di Napoleone e del Gen. Massena a fine 1700.