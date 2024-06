Parte da Ventimiglia il Tour del decennale di “Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show”. La location d’eccezione sarà quella del teatro romano, e il concerto è previsto per il prossimo sabato 22 giugno alle ore 21.00.

Enrico Gallo, performer e imitatore del Molleggiato, guida una band live di 8 elementi, un corpo di ballo e una scenografia studiata nei minimi particolari, in uno show che ripercorre tutta la straordinaria carriera di Adriano Celentano.

“In questi dieci anni abbiamo avuto la fortuna di suonare in piazze e teatri stupendi in giro per tutta l’Italia, ma tornare a casa è sempre un piacere. Poterci esibire in una location incredibile come quella del Teatro Romano poi, è un’emozione davvero unica”.

Da Azzurro a L’emozione non ha voce, da Soli a Storia d’amore, passando per il Ragazzo della via Gluck e Si è spento il sole, lo show prevede due ore e mezza senza sosta di musica e intrattenimento, per una serata in cui cantare ed emozionarsi sulle note del cantautore più discusso e amato d’Italia.

L’ingresso è a pagamento, con un biglietto posto unico non numerato a 15 € ( comprensivi di 3 € per l’accesso all’area archeologica).

I biglietti sono in vendita:

Online , cliccando qui: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-tempo-di-svalutation-adriano-celentano-tribute-show-teatro-romano-913813399477

Presso la Gioielleria Isnardi di Ventimiglia, Via Cavour 22/c

Presso il Thun Store di Bordighera, Via Vittorio Emanuele II 138

Per informazioni: +39 346 08 76 303