La fondazione 'L'uomo e il pellicano' torna due nuove appuntamenti a Sanremo e Bordighera

Savato 8 giugno si terrà, presso la Chiesa Evangelica Luterana di Corso Garibaldi a Sanremo (ore 17.00) l’evento musicale benefico con raccolta fondi a favore di AISLA (sezione di Imperia – Savona) dal titolo “Musica e Solidarietà di inizio estate”. Alberto Guglielmi Manzoni parlerà di quanto finora realizzato dalla fondazione da lui fondata e creata un anno fa, e presenterà il duo formato da Fiorella Di Luca (soprano) e da Tiziana Zunino (pianista/organista) le quali eseguiranno arie di Puccini, Donizetti e Mascagni.

L’evento è curato ed organizzato dalla fondazione l’Uomo e il Pellicano, ed è in collaborazione con il Club per l’Unesco di Sanremo ODV. Ha il patrocinio del Comune di Sanremo, della Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo, della Chiesa Evangelica Valdese di Sanremo-Bordighera-Vallecrosia, del Rotary Club-Sanremo e del Rotary Club-Imperia, del Lions Club Sanremo Host, di Confindustria Imperia e dell'Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose), e dell’Associazione culturale musicale Nardini.

Domenica 9 giugno si svolgerà, invece, presso la ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria 4 a Bordighera, “Musica e Solidarietà con la Family Band”, un evento musicale benefico con raccolta fondi a favore di AISLA (sezione di Imperia - Savona). Per l’occasione, Alberto Guglielmi Manzoni parlerà di quanto finora realizzato dalla fondazione da lui fondata e creata un anno fa, e presenterà una famiglia di musicisti: il Trio De Franceschi formato da Renzo De Franeschi (maestro di fagotto), Simone De Franceschi (maestro di flauto) e Vittorio De Franceschi (maestro di clarinetto) che eseguiranno arie di W. A. Mozart, F.J.Haydn e H.Tomasi.

L’evento è curato ed organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano, ed è in collaborazione con il Club per l’Unesco di Sanremo ODV. Ha il patrocinio del Comune di Bordighera, dell’UNITRE Intemelia Ventimiglia-Bordighera, del Rotary Club-Sanremo e del Rotary Club-Imperia, del Lions Club Sanremo Host, di Confindustria Imperia e dell'Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose).

«L’impegno della Fondazione è quello di ricercare e creare gioia e bellezza nelle piccole cose della quotidianità, nella propria vita e in quella degli altri – racconta Alberto Guglielmo Manzoni – La nostra filosofia è molto semplice: essere gentili e donarsi agli altri».

Fondata a maggio 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni, studioso, scrittore e conferenziere a cui è stato conferito nel 2018, dalla città di Sanremo, il Premio San Romolo per la Cultura e che, ha scritto, tra gli altri, “Albert Schweitzer. L’etica del rispetto per la vita” e “Pace e pericolo atomico. Le lettere tra Albert Schweitzer e Albert Einstein” (con la prefazione di Arrigo Levi). La Fondazione “L’Uomo E Il Pellicano” è un ente del Terzo Settore, con sede a Sanremo e che opera sul territorio nazionale, perseguendo due filoni, uno culturale e l’altro filantropico.

Durante questo primo anno di attività la Fondazione ha organizzato diversi eventi, a partire dalla presentazione della propria attività svoltasi il 23 luglio 2023 presso la prestigiosa location di Villa Nobel a Sanremo. Ha fatto seguito l’evento “Parole e Musica” svoltosi sempre a Bordighera il 2 settembre 2023. Il 10 dicembre la Fondazione ha patrocinato una rassegna cinematografica dedicata all’uomo, alla natura e alla Terra, l’“International Ponente Film Festival” e il 16 dicembre, un concerto di Natale dal titolo “Parole e musica di Natale” presso la Chiesa Luterana sanremese per raccogliere fondi per l’associazione AISLA, Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica (sezione di Imperia) che si occupa dell’assistenza ai malati di SLA e ai loro familiari. Ad inizio 2024, il 13 gennaio, ha avuto luogo un altro concerto dal titolo “Con la musica si può” con l’esecuzione di brani di musica new age eseguiti dalla compositrice e pianista Veronica Rudian, a favore dell’associazione AISLA. IL 27 febbraio, infine, il fondatore Alberto Guglielmi Manzoni in quanto rappresentante della Fondazione è stato invitato, in qualità di relatore, alla Conferenza Rotariana presso il Rotary Club di Imperia per parlare del tema “Dal premio Nobel per la pace Albert Schweitzer alla fondazione l’Uomo e il Pellicano”.