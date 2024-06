Giornata mondiale degli oceani, nuova immersione ai 'Tuvi' del Bordighera Blu Park

L’8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani: è in questa data simbolica che Bordighera Blu Park organizza una nuova immersione al sito de “I Tuvi”, poco distante dalla costa di Bordighera, davanti a Capo Sant’Ampelio.

L’immersione ha uno scopo esplorativo e prevede la partecipazione anche di fotografi e video operatori: «Tra gli obiettivi di Bordighera Blu Park c’è far conoscere il mare a quante più persone possibile – sono le parole di Monica Previati, biologa marina responsabile scientifica del progetto – occasioni come questa immersione sono momenti perfetti per poter “portare in superficie” immagini degli animali che popolano i fondali di Bordighera, per esempio le gorgonie. Non solo aspetti positivi, però: questa volta vorremmo concentrarci anche sulla presenza di rifiuti sommersi, dei quali vorremmo iniziare a fare una ricognizione, così da intervenire con operazioni future di pulizia dei fondali».

“I Tuvi”, a un miglio dalla costa e a circa trenta metri di profondità, sono stati selezionati da Bordighera Blu Park come zona di estremo interesse naturalistico per via degli organismi di grande valore biologico che li abitano: i popolamenti di Leptogorgia sarmentosa, che si estendono per oltre 50 metri su un substrato roccioso, ma anche la Savaliasavaglia, specie che da sempre è stata considerata rara e che oggi è protetta. Conoscere e vedere questi organismi grazie alle immagini,è un incentivo alla conoscenza del mare, e alla sempre maggior consapevolezza del suo ruolo.

«La Giornata Mondiale degli Oceani è stata istituita per ricordare la Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del 1922 - spiega Franco Borgogno, di EuropeanResearchInstitute – è soprattutto, per noi, un momento prezioso per riaccendere l’attenzione dell’opinione pubblica sulla centralità degli Oceani nella nostra vita quotidiana: cosa il mare è in grado di fornirci, e perché dovremmo interessarci alla sua tutela e protezione? Momenti condivisi come l’immersione de “I Tuvi” ci daranno la possibilità di documentare e poi raccontare la vita di quest’area e la sua bellezza e ricchezza nelle nostre campagne di comunicazione ed eventi pubblici».

L’immersione prevede il ritrovo per tutti i subacquei iscritti alle ore 9.00 al porto di Bordighera. Seguiranno briefing e preparazione dell’attrezzatura. Si prevede di uscire per le 10.00, con ritorno intorno alle ore 12.00. Per partecipare è richiesto brevetto deep, info e iscrizioni alla mail p.anita@eri.net.in. L’immersione sarà seguita da Marcello Lanteri e vedrà la partecipazione di alcuni subacquei del Centro Sub Riviera dei fiori. Al rientro è previsto un momento di de-briefing che si concluderà con un piccolo rinfresco.

Tutelare, proteggere e valorizzare sono le missioni di Bordighera Blu Park, progetto realizzato da EuropeanResearchInstitute e dalla biologa Monica Previati con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi e con la collaborazione del Comune di Bordighera.

Bordighera Blu Park ha come obiettivo quello di insistere sulla conoscenza dell’ambiente marino che si apre intorno a Capo Sant’Ampelio per recuperare questo peculiare ecosistema proteggendone la biodiversità e favorendo la promozione di modelli di gestione sostenibile. Il progetto si svilupperà fino al 2025 arrivando a garantire la rinaturalizzazione e la fruizione naturalistica dell’area di Capo Sant’Ampelio con l’istituzione di un’Area Turistico Ricreativa. Durante l’estate 2024 proseguiranno inoltre le attività di divulgazione per residenti e turisti, e lo storytelling dedicato alle bellezze del mare di Bordighera, così da promuovere ulteriormente il turismo consapevole.

