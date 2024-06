Ventimiglia: premiati gli alunni dell'I.C. n° 2 Cavour campioni di matematica

Sono stati premiati dalla Dirigente Antonella Costanza, a conclusione dell’anno scolastico 2023-24, gli alunni dell’Istituto Comprensivo n° 2 Cavour di Ventimiglia che hanno partecipato e si sono distinti nei Giochi matematici dell’Università Bocconi di Milano.

La partecipazione all‘iniziativa si propone non solo di valorizzare il talento degli alunni dell’Istituto, ma mira in particolare ad accrescere nei ragazzi l’interesse per la matematica, proponendola nei suoi aspetti più ludici e mettere in luce le loro capacità logiche, il problem solving e il pensiero laterale.

I ‘Giochi di autunno’, la cui prima edizione risale al 2001, consistono in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. In questa fase, svolta a novembre 2023 a scuola, si selezionano i migliori alunni che andranno a formare la squadra per i Campionati internazionali, articolati in quattro fasi: quarti di finale on-line, semifinale provinciale a Bordighera, finale nazionale all’Università Bocconi di Milano e infine finalissima internazionale a Parigi. Tutti gli iscritti, in primavera, si cimentano con i ‘Giochi a squadre di Rosi’, nei quali la collaborazione e la condivisione sono importanti requisiti per una buona riuscita.

Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie categorie: C1 (per gli studenti di prima e seconda media); C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore).

E’ stata premiata Nicole Tabacchiera (1A) che, avendo superato le semifinali, ha partecipato alla finale nazionale svoltasi il 25 maggio 2024 all'Università Bocconi di Milano.



Inoltre sono stati premiati i primi 3 classificati ai giochi d’autunno della categoria C1:

1°) Zuppardo Cristian (2B)

2°) Rodigari Francesco (2C)

3°) Aricò Giorgia (1A)

e il primo classificato della categoria C2: 1°) Pietro Di Giorno (3A)

Infine le premiazioni sono continuate con i vincitori della gara di matematica a squadre "Giochi di Rosi": Cesare Cabizzosu (3B), Pietro Merlo (2A), Asia Vaccaro (2C), Gino Depetrini (2A), Sofia Castrovinci (1A)

La Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza e le professoresse organizzatrici Silvia Allavena e Annalisa Chironi si congratulano con i vincitori e con tutti i partecipanti per l'impegno e l'entusiasmo dimostrati e sperano di ripetere il successo dell'iniziativa il prossimo anno.