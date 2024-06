Ventimiglia celebra Sant’Antonio da Padova, festa nel parco verde degli alpini a Trucco (Foto)

Ventimiglia celebra Sant’Antonio da Padova con una festa nel parco verde degli alpini ventimigliesi di Sant'Antunin a Trucco. La cerimonia, che prevede anche la tradizionale consegna del pane di Sant'Antonio, si terrà il 13 giugno.

Il programma prevede, dopo il raduno dei partecipanti alle 16.30, la celebrazione della santa messa officiata da don Mario alle 17. "La tradizione nasce tanto tempo fa e prende lo spunto da un miracolo, il 'Miracolo di Tommasino' e della sua mamma che ottenuta la guarigione del figlio, dietro intercessione di Sant'Antonio, tanto invocato dalla sua mamma, decise di offrire al convento, per un certo periodo di tempo, tanto pane quanto pesava il suo bambino, perché potesse essere ridonato alle mamme povere" - racconta il capogruppo onorario del gruppo Ten. Beppe Cumina di Ventimiglia dell'associazione nazionale alpini sezione di Imperia Dario Canavese - "E’ una storia bella e commovente e da allora in poi, in molti luoghi, si usa offrire un 'pane benedetto' ai fedeli e gli alpini, ogni anno, la ripropongono alla comunità".

Al termine della cerimonia avrà luogo la distribuzione, ai presenti, del “pane benedetto”. "Nel rispetto della tradizione del giorno dedicato al santo dei poveri, alla fine della santa messa, vi sarà, perciò, la distribuzione del 'Pane di Sant’Antonio'. Seguirà, poi, un piccolo rinfresco" - fa sapere Canavese parlando dei festeggiamenti per la ricorrenza di Sant’Antonio da Padova - "Gli alpini ventimigliesi e la cittadinanza sono cordialmente invitati a presenziare".