Sanremo, la visione di Fulvio Fellegara sulle società municipalizzate: strumenti di sviluppo e benessere per la comunità

Il programma elettorale di Fulvio Fellegara, candidato Sindaco di Sanremo per il centrosinistra, pone una particolare enfasi sul ruolo delle società municipalizzate come strumenti essenziali attraverso cui il Comune può promuovere l’impresa nel rispetto dell’utilità sociale, della salute pubblica, della sicurezza e della dignità umana. Fellegara sottolinea che queste società non devono essere trattate come bancomat della politica, ma devono essere strumenti per promuovere l’utilità sociale, la salute pubblica e la dignità umana. Il loro scopo primario deve essere quello di contribuire allo sviluppo cittadino e al benessere della comunità, evitando qualsiasi utilizzo improprio delle risorse per fini politici.

Il Casinò di Sanremo rappresenta una delle partecipate più importanti del Comune. Fellegara riconosce i successi recenti in termini di stabilità economica e finanziaria e propone interventi mirati per garantire una crescita progressiva e costante. Tra le proposte, vi è la ricucitura urbanistica della Casa da Gioco e l’efficientamento energetico e amministrativo della struttura, per renderla sempre più attrattiva e competitiva.

AMAIE Energia e Servizi Srl ha vissuto una crescita significativa negli ultimi anni. Il programma di Fellegara prevede la stabilizzazione e il consolidamento della società, soprattutto dopo l’affidamento della gestione del Mercato dei Fiori per 33 anni. Si propone di fissare l’organico definitivo e di migliorare ulteriormente la situazione economico-finanziaria della società.

Fellegara propone di utilizzare le professionalità di AMAIE/DEA per elaborare una proposta di concessione che preveda il rifacimento integrale dell’impianto di illuminazione cittadino e lo sviluppo di soluzioni di smart city, come sensori per la qualità dell’aria e rilevatori di inquinamento acustico. Inoltre, si intende promuovere la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) per favorire l’autoconsumo e l’autoproduzione di energia elettrica.