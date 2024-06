Elezioni Sanremo, Rolando: “Spiagge e turismo balneare danneggiati per grave mancanza di attenzione”

“Dobbiamo leggere ancora una volta dagli organi di stampa di nuovi divieti di balneazione e di cantieri ancora aperti che pesano su questo inizio d’estate difficile per le nostre spiagge e il turismo balneare, con danni economici e di immagine”. L’intervento è di Gianni Rolando, candidato sindaco del centrodestra e delle liste civiche che lo sostengono.



“Questo comparto importante per la nostra economia non può essere lasciato ad una costante disattenzione come accaduto negli ultimi dieci anni - continua Rolando - Noi abbiamo bene in mente cosa bisogna fare e dove dobbiamo investire per migliorare radicalmente la situazione. Occorrono interventi programmati sia sul sistema fognario, sia sulle opere a terra, anche per quanto riguarda decoro e parcheggi di accesso ai nostri stabilimenti balneari. Tutti i comparti del turismo - conclude Rolando - vanno messi a sistema in un piano coordinato di sviluppo con una programmazione ed una promozione adeguata”.