Elezioni Sanremo, Andiamo!: “Soddisfatti che il candidato Mager ci dia ragione sulla raccolta differenziata e sullo stato di pulizia della città”

“Siamo contenti che il candidato Mager, sostenuto dall’Amministrazione uscente di centro-sinistra, finalmente si sia accorto dei problemi relativi alla raccolta differenziata, che il nostro movimento civico di centro-destra evidenzia da mesi… che dire?!? Meglio tardi che mai!” - afferma il direttivo di Andiamo! a sostegno del candidato sindaco Gianni Rolando.

”Caro Avvocato, prosegue la nota, la situazione attuale della raccolta rifiuti è frutto delle “direttive” delle persone che attualmente la sostengono, infatti sono state impartite unicamente dall’amministrazione uscente. Inoltre, gli stessi operatori, a Suo dire, affermano che la pulizia della città ha margini di miglioramento … una domanda sorge spontanea: ma gli amministratori uscenti non hanno mai parlato con gli operatori in ben 5 anni ?!? Perché dal suo comunicato risulta che in un solo incontro avete trovato tutte le soluzioni ai problemi esistenti. Quindi, siamo molto soddisfatti che Lei ci dia ragione: il sistema di raccolta differenziata attuale è un problema che va risolto e il sistema di pulizia va migliorato. La battuta finale sulle “assunzioni” ce l’aspettavamo… la classifichiamo come un’ingenua affermazione per risultare simpatico ai lavoratori precari.”