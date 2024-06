Elezioni Amministrative Sanremo: Mager "Tre nuove rotonde, tre strade di cornice e via Roma"

"La questione della viabilità è una delle più importanti. Se eletti, intendiamo realizzare le seguenti opere di viabilità: tre nuove rotonde, tre strade di cornice, razionalizzare via Roma ed interventi a Verezzo Sant’Antonio - Pian dei Bosi e Strada Peiranze". Questi gli intendimenti di Alessandro Mager, candidato a sindaco dei movimenti civici matuziani.

Tre nuove rotonde

La prima all’incrocio tra via Nino Bixio - via Roma e l’ex stazione dei treni; la seconda all’incrocio via Nino Bixio – corso Orazio Raimondo – zona Zampillo, una all’incrocio tra corso Cavallotti – via Anselmi

Tre strade di cornice

- Collegamento di via Pascoli con via Mario Calvino, dove andranno progettati e costruiti ex novo 700 metri di strada con una pendenza media del 4% che collega via M. Calvino con via G. Pascoli. Questo breve tratto consentirebbe a chi scende da Verezzo o comunque a tutta la zona di via Duca Abruzzi – San Martino di arrivare direttamente allo svincolo Aurelia-bis San Lazzaro oppure di accedere all’ospedale senza passare per il centro, e viceversa.

- Collegamento di via Leopardi con via Massei (San Lorenzo) che prevede la sistemazione con allargamenti e opere particolari (un ponte e alcune opere) di una viabilità già esistente oggi percorribile solo da un piccolo traffico locale per uno sviluppo complessivo di 1250 metri; questa viabilità consentirebbe al traffico collinare di zona San Bartolomeo, via D’Annunzio, corso Inglesi di collegarsi rapidamente con via Massei (già esistente) fino al Solaro e da qui alla Foce senza passare per il centro (corso Imperatrice) e viceversa.

- Collegamento di via San Lorenzo – Coldirodi svincolo A10 che prevede la sistemazione con allargamenti e opere particolari di una viabilità già esistente (via G. B. Calvino) oggi percorribili solo da un piccolo traffico locale per uno sviluppo complessivo di 1100 metri; questa viabilità consentirebbe alla zona Solaro di raggiungere Coldirodi e lo svincolo autostradale senza interessare via Padre Semeria e la zona Foce e viceversa. Unitamente all’intervento si completerebbe un percorso collinare che collegherebbe anche San Giacomo (attraverso il Giro dell’Isola), San Bartolomeo, San Lorenzo, il Solaro senza mai attraversare il centro.



Razionalizzare via Roma

Con il mantenimento del doppio senso di marcia e allargamento dei marciapiedi, oltre alla riorganizzazione degli orari di carico/scarico e raccolta della spazzatura e sistemazione dei parcheggi, installazione di semafori intelligenti per evitare che la viabilità sia intasata.

Zona Verezzo Sant’Antonio – Pian dei Bosi e strada Peiranze

Interventi per zona Verezzo Sant’Antonio – Pian dei Bosi e strada Peiranze tra i quali: l’allargamento della strada comunale che collega la chiesa di Verezzo S. Antonio con località Pian dei Bosi e successivamente scendendo con strada Peiranze, parziali allargamenti e creazione di piazzole di manovra per la parte di via Peiranze scendendo verso la strada denominata bretella “Marco Gavino”, l’installazione di barriere e protezioni in acciaio guard-rail dove il pericolo è evidente, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’asfaltatura della strada bretella Marco Gavino, la finalizzazione dei lavori per portare il gas metano in località Peiranze e infine la valutazione con la RT della creazione di una nuova zona di sosta del servizio pubblico in località val d’Olivi.