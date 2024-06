Bordighera: dura critica del Partito Democratico "Città turistica? Forse ma non in questo momento"

“Bordighera città turistica? Forse ma non certo in questo momento. Siamo arrivati a giugno, dovrebbe essere tutto pronto per la stagione estiva, per accogliere i turisti e soddisfare le loro esigenze e quelle dei residenti”.

Interviene in questo modo il segretario del Partito Democratico della città delle palme che critica l’amministrazione comunale. “La passeggiata a mare che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città – prosegue Sergio Giribaldi - è una incompiuta, tra divieti e passeggi alternativi è divenuta un labirinto. Le spiagge abbandonate e piene di detriti e tronchi d’albero, una ‘immagine spettacolare’. I parcheggi sul lungomare sono sempre di meno, e, per non farsi mancare nulla, quelli dalla rotonda inutilizzabili perché occupati dai blocchi di piastrellatura per la ‘nuova’ passeggiata a mare”.

“Il messaggio è molto chiaro cari turisti – termina Giribaldi - non siete i benvenuti, andate altrove dove vi accoglieranno ed ospiteranno come desiderate. D’altra parte cosa ci si può attendere da una Amministrazione che è uscita vincente, ma sconfitta dagli elettori, dalle ultime elezioni amministrative”.