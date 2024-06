Giovedì incontro con il direttore de 'La Verità' Francesco Borgonovo

La rassegna storico-culturale de "I Giovedì d'Autore" ideata, organizzata e condotta da Fabrizio Pepe di Marabello che in quest'ultimo anno ha ospitato al Golf Club di Garlenda (SV) nomi illustri del mondo della cultura riscuotendo grande apprezzamento di pubblico e di critica, approderà giovedì 6 giugno 2024 a Sanremo (IM) dove sarà ospite un volto noto della televisione ossia Francesco Borgonovo, giornalista, saggista, e vice direttore de La Verità, quotidiano diretto da Maurizio Belpietro.

L'evento si svolgerà nella splendida cornice di Palazzo Roverizio in Via Escoffier, 29 alle ore 21 con una conferenza dal titolo "Dal covid al mondo in guerra: relazione sulla libertà". L'incontro con Francesco Borgonovo, che è a ingresso libero, sarà anche l'occasione per presentare i suoi ultimi due volumi e che stanno ottenendo molto successo: "Guerra senza fine", scritto insieme al giornalista Toni Capuozzo e "Inquisizione: cronache dal delirio sanitario", entrambi editi da Signs Books.

Vi sarà anche un momento musicale, presentato dal professor Massimo Carpegna (compositore e direttore d'orchestra del Conservatorio di Modena), durante il quale si esibiranno il soprano Kateryna Makhnyk e la pianista Elena Tirrito.

A fare gli onori di casa la professoressa Erica Martini, già organizzatrice di numerosi eventi a Palazzo Roverizio. All'evento sarà presente anche Marco Carucci, editore dei libri di Borgonovo.