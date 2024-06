Sanremo, stop alla riqualificazione della piazza di Coldirodi. Capurro: "Grande preoccupazione, il Comune dica qualcosa"

"Preoccupazione e disappunto per la decisione dell'amministrazione comunale di sospendere i lavori appaltati alla ditta Edil Fera - che sta svolgendo nel migliore dei modi i lavori con un impegno di persona e mezzi non indifferente oltre a rendersi sempre disponibile a venire incontro alle esigenze dei commercianti e dei cittadini per arrecare agli stessi meno disagio possibile- nella piazza di Coldirodi, senza alcun preavviso agli abitanti del paese e ai possessori di attività commerciali nella zona. Quali, quattro bar, un ristorante, un tabacchino, un'edicola, una macelleria e un supermercato! È evidente che questa scelta ha un impatto negativo sulla vita della comunità locale, lasciando il paese senza una piazza per un tempo indeterminato. Soprattutto nel periodo estivo, essendo un paese turistico, anche il periodo più prolifico di lavoro di tutto l’anno".

Inizia così l'appello al Comune di Sanremo lanciato da Nicholas Capurro, candidato consigliere con la lista Sanremo Domani di Gianni Rolando, che interviene sulla sospensione dei lavori di riqualificazione di piazza San Sebastiano a Coldirodi. Uno degli interventi che il Comune, grazie al co-finanziamento di Regione Liguria, ha messo in cantiere per rifare il look alle zone centrali delle frazioni.

Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno assegnato l’intervento alla ‘Edilfera’ che ha proposto un ribasso sino a 262.500 euro partendo dai 308 mila iniziali. La sospensione dei lavori ho dovuta ad una questione burocratica su una variante d'opera relativa ai sottoservizi; questione che poteva essere sbloccata in pochi giorni ma che di fatto ha paralizzato l'opera e le maestranze si ritrovano a non poter lavorare per un cavillo amministrativo.

"Mi chiedo quanto tempo durerà questa sospensione dei lavori e perché l'assessore ai lavori pubblici - chiosa Capurro - non si è fatto sentire al riguardo".

Il progetto nello specifico prevede la riqualificazione dell'area comprendente il sagrato dell'oratorio di Sant'Anna, la piccola piazzetta degli Stemmi e la fontana monumentale con la realizzazione di un'ampia area pavimentata a quota degli attuali marciapiedi, nonché la realizzazione di percorsi guida per non vedenti tramite ‘loges’, nuove ringhiere, sedute, arredi per la piazza e paletti dissuasori. Sul lato parallelo alla palazzata continua e sul lato opposto della fontana, è prevista anche la pavimentazione della strada carrabile che permetterà di realizzare uno spazio pedonale a raso continuo in grado di ricucire i diversi spazi della piazza.