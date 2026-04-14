Sanremo, Federalberghi e Confcommercio analizzano i flussi turistici: focus sui dati del Festival 2026

Si è riunito ieri pomeriggio, presso la sede della Confcommercio di Sanremo, il Consiglio Direttivo Federalberghi, guidato dal presidente di Sanremo, Silvio Di Michele, convocato per approfondire un tema di particolare rilevanza strategica per il comparto turistico cittadino: l'analisi dei flussi delle presenze.

"All’incontro - si spiega nella nota -, conferma dell’importanza e della trasversalità dell’argomento trattato, sono stati invitati a partecipare anche il Presidente zonale Andrea Di Baldassare e il Consiglio Direttivo di Confcommercio Sanremo.

Nel corso della riunione sono intervenuti i referenti della comunicazione del Comune di Sanremo, l’Ing. Andrea Passioni e Andrea Ventura, che hanno illustrato e analizzato i dati relativi ai flussi di presenze registrati durante il Festival 2026. I dati sono stati rilevati attraverso la piattaforma Tim City Forecast, un servizio fornito da Tim Enterprise e finanziato interamente dal Tavolo del Turismo di Sanremo.

La piattaforma consente di monitorare i flussi di cittadini e visitatori in specifiche aree urbane, fornendo informazioni utili sulla numerosità e sulla tipologia delle presenze. I dati, provenienti dalla rete mobile TIM, sono completamente anonimi e aggregati, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

L’analisi presentata rappresenta uno strumento innovativo e strategico, che permetterà agli operatori e alle istituzioni di pianificare e indirizzare con maggiore precisione le future campagne di marketing, oltre a garantire servizi sempre più adeguati ed efficienti in occasione dei grandi eventi; a breve verranno forniti anche i dati relativi alla Milano Sanremo e al Festival dei Fiori

Il confronto ha evidenziato l’importanza di un approccio basato sui dati per migliorare la gestione dei flussi turistici e rafforzare l’attrattività di Sanremo, consolidando il ruolo della città come destinazione di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Confcommercio e Federalberghi di Sanremo ringraziano l’assessore al Turismo e Manifestazioni Alessandro Sindoni e l’ufficio Turismo del Comune per la continua disponibilità e collaborazione costruttiva".