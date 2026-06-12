Isolabona, il Comune ringrazia gli Alpini della Val Nervia per gli interventi sul territorio

L’Amministrazione comunale di Isolabona ha voluto esprimere il proprio ringraziamento al gruppo Alpini della sezione Val Nervia per il lavoro svolto nella giornata di oggi.

“Oggi ancora una volta si sono dimostrati in prima linea nel supportare la nostra comunità”, sottolinea il Comune, facendo riferimento agli interventi di pulizia effettuati nel parcheggio e nell’area dei “Tigli”.

“Grazie al loro instancabile spirito di volontariato e all’amore per il territorio, contribuiscono attivamente e concretamente alla cura e alla manutenzione del nostro piccolo borgo”, prosegue l’Amministrazione.

Il ringraziamento si estende anche alle attività portate avanti in precedenza e alla costante presenza del gruppo sul territorio. “La loro operosità rappresenta un esempio di alto valore civico e una risorsa preziosa per tutta Isolabona”, conclude il Comune.