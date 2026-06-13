Bordighera, il Comune delibera la partecipazione al bando nazionale “Sport e Periferie 2026”

Bordighera. Un altro impegno annunciato in campagna elettorale che trova immediata traduzione negli atti amministrativi. La Giunta guidata dal sindaco Baldassarre ha infatti deliberato la partecipazione del Comune di Bordighera al bando nazionale “Sport e Periferie 2026”, candidando il progetto di completamento del nuovo campo sportivo in località Due Strade.

Con la delibera del 12 giugno, l'esecutivo comunale ha approvato la partecipazione all'avviso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, che mette a disposizione 100 milioni di euro per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi in tutta Italia.

L'intervento candidato da Bordighera riguarda il completamento del campo da calcio a 11 in località Due Strade (Lotto II): opera che rappresenta uno dei tasselli più importanti della programmazione sportiva cittadina. Il progetto esecutivo, già approvato dalla precedente amministrazione e corredato dei necessari pareri favorevoli degli enti competenti e del Coni, prevede un investimento complessivo di 1,83 milioni di euro.

Nel provvedimento approvato, la giunta guidata dalla sindaca Marzia Baldassarre conferma la volontà di partecipare al bando nazionale, accettandone tutte le condizioni, e si impegna a garantire il cofinanziamento richiesto, pari al 15 percento della spesa ammissibile, come previsto dall'avviso per gli interventi di questa entità.

La decisione assume anche un significato politico. Durante la recente campagna elettorale, infatti, il tema dell'accesso ai finanziamenti pubblici era stato indicato come una delle priorità della nuova amministrazione. In particolare, era stata annunciata l'apertura immediata di uno sportello dedicato ai bandi e ai finanziamenti per intercettare le opportunità offerte da programmi regionali, nazionali ed europei. Tra le prime occasioni individuate figurava proprio il bando “Sport e Periferie 2026”.

A poche settimane dall'insediamento, arriva dunque un primo risultato concreto: la candidatura di un progetto strategico per il territorio, finalizzato a completare una struttura sportiva destinata all'attività agonistica e a dotare la città di un impianto moderno e funzionale.

Per l'amministrazione Baldassarre si tratta di un ulteriore segnale di continuità tra gli impegni assunti davanti agli elettori e l'azione amministrativa. La partecipazione al bando rappresenta infatti un passaggio fondamentale per cercare di ottenere risorse esterne e accelerare la realizzazione di un'opera attesa da anni dal mondo sportivo cittadino.

Ora la parola passa al Dipartimento per lo Sport, che dovrà valutare le candidature presentate dai Comuni italiani. Bordighera si presenta con un progetto già definito e cantierabile, nella speranza di poter accedere ai finanziamenti nazionali e completare definitivamente il nuovo polo sportivo delle Due Strade, per dare alla città un’opera attesa da troppi anni.