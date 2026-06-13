Parco Costiero, Gorlero replica ad Amaie Energia: “Nessun debito da 100 mila euro durante la mia gestione”

Arriva una precisazione da parte dell'avvocato Andrea Gorlero, già presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito a quanto evidenziato ieri da Amaie Energia. Gorlero contesta in particolare un passaggio contenuto nel virgolettato della replica, relativa alla gestione delle spiagge e alla presunta situazione debitoria maturata durante la precedente amministrazione.

L'ex presidente evidenzia come nel testo pubblicato sia riportato che "In particolare durante la precedente gestione (termine poi rettificato in amministrazione) si è registrata una situazione debitoria da parte di due società relativamente ad obbligazioni civilistiche nell'ambito dell'associazione in partecipazione tra le parti per un importo complessivo di 100.000 euro". Secondo Gorlero, tale ricostruzione non corrisponde ai fatti. "Si tratta evidentemente di un fraintendimento o di una errata descrizione degli eventi", scrive l'ex presidente, precisando che "durante la precedente gestione/amministrazione (quella da me presieduta) non solo non si è registrata alcuna situazione debitoria nella gestione delle spiagge di tale entità (100.000 euro), ma anche alla data di cessazione del precedente Consiglio di Amministrazione, il 9 settembre 2024, non sussisteva alcun debito significativo da parte dei gestori delle spiagge".

Gorlero chiede quindi che venga chiarita la vicenda, sottolineando come il riferimento a una presunta esposizione debitoria di 100 mila euro durante il periodo della sua presidenza possa generare una rappresentazione non corretta della situazione gestionale esistente alla conclusione del mandato del precedente Consiglio di Amministrazione.