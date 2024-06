Elezioni Sanremo: Rolando sul tema sociale “Aiutare chi è rimasto indietro”

“E' necessaria – sottolinea il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando – una Sanremo più generosa nei confronti di quelle persone che hanno bisogno. Il tema del sociale e della sussidiarietà è molto importante, soprattutto in questo periodo segnato dalla crisi economica e sociale. Dobbiamo – prosegue Rolando – trovare il modo di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, in particolare attuando politiche incentrate nell'occupazione, che vadano di pari passo con le grandi opere e infrastrutture. Dobbiamo creare lavoro – conclude il candidato sindaco del centro destra – per aiutare chi è rimasto indietro”.