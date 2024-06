Elezioni, Aligi Comignani (Sanremo al Centro) nella vallata San Bernardo

Nuovo sopralluogo nei quartieri e nelle frazioni per il candidato Sindaco Alessandro Mager, questa volta accompagnato da Aligi Comignani, candidato consigliere con la lista civica Sanremo al Centro.





"Ho avuto il piacere di fare un lungo sopralluogo con Alessandro Mager all'interno della vallata San Bernardo, nello specifico lungo parte di strada Solaro Rapalin e San Lorenzo. Il candidato Sindaco è stato accolto ottimamente da residenti e amici che qui abitano, con cui si è confrontato a lungo in un'atmosfera che aveva poco della campagna elettorale e molto invece del sincero dialogo tra persone che sentono di potersi fidare e che vivono il medesimo territorio. Sono state anche espresse la richiesta di maggiore cura delle strade e la speranza di azioni mirate a supporto della floricoltura", ha dichiarato Aligi Comignani, 33 anni, ingegnere e ideatore di brevetto industriale.