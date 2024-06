Costarainera, successo per l'edizione 2024 di 'Naturamicamia' (foto)

Si è svolto ieri, 3 giugno, presso il Parco del Benessere “Giacomo Filippo Novaro” di Costarainera (IM) l’evento “Naturamicamia”, che ha ospitato studenti italiani e francesi, gemellati nel progetto eTwinning “I nostri giardini transfrontalieri”. Coinvolti i bimbi più grandi della Scuola dell’Infanzia di Cipressa (IM), la 3° classe della Scuola Primaria di Cipressa , la Scuola Primaria di Poggio, Sanremo, la classe prima della Scuola Primaria La Condamine (Menton), la classe seconda del Lycée Thierry Maulnier (Nizza).

L’evento è stato organizzato dal Comune di Costarainera, all’interno del Progetto Jardival2, Programma Interreg VI Alcotra 2021-2027. Progetto cofinanziato con Fondi FESR

Appuntamento con “Naturamicamia” alle ore 8.20 (le insegnanti precedentemente si sono riunite per un networking) al Parco del Benessere con esposizione di manufatti prodotti dagli studenti durante lo svolgimento del progetto. Subito i bimbi sono stati coinvolti in un riscaldamento muscolare a cura di Barbara Campanini, istruttrice di Pilates.

Alle ore 10.00 è giunto al parco il “Ludobus”, con gli educatori Giona e Claudia (Cooperativa sociale “L’ancora”) che hanno coinvolto i bambini con i giochi di una volta, con lo scopo di far comprendere l’importanza del riuso e la socializzazione con bambini anche di lingua e nazionalità diverse.

In seguito hanno assistito alla lezione del naturalista Alessandro Bloise, dell'Associazione “Praugrande” di Pompeiana, sulla flora e sulla fauna locale, ascoltando con attenzione e ponendo molte domande.

Alle 10.30 il momento della merenda nel parco a picco sul mare, offerta dal Comune di Costarainera ed organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella.

Nel mentre l’educatrice ambientale, Monica Previati, si aggirava per il parco con la traduttrice Susanna Manuele, intervistando adulti e bambini, preparando l’incontro che si svolgerà in videoconferenza con tutte le classi gemellate.

Alle 12.30 i bambini hanno potuto apprezzare la semplicità del pic-nic en plein air e, finalmente, subito dopo, hanno vissuto un momento di premiazione per alcuni lavori svolti durante l’anno, alla presenza del Sindaco di Costarainera, Pietro Mareri, della dirigente scolastica dell’I.C. di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, Paola Baroni, e della biologa marina Monica Previati. Anche le maestre Kathya Fabiano, Marina Brenna, Beatrice Pireri, Laetitia Chopin, Anna Maria Casella, Maria Russo, Valeria Cane, Sara Arduin e Cinzia Cozzucoli hanno ottenuto un riconoscimento. In questa circostanza la classe II E del plesso di San Lorenzo al Mare ha donato spontaneamente cinque manufatti, raffiguranti il logo del progetto, realizzato con la stampante 3 D e caratterizzato dalla presenza dell’albero al centro e dei colori tipici di eTwinning: il giallo e il ciano.

Sono stati premiati gli alunni: Federico per la realizzazione del logo di progetto, Agata, Roberto e Beatrice per il contest sui merli, lanciato dallo scrittore Carlo Marchesano.

Alle 14.00 i bambini hanno partecipato a un laboratorio didattico a cura di Delfi Arte e Sport con Robirò e hanno costruito il bruco in movimento su una grande foglia.

E dopo un momento di riflessione sull’esperienza vissuta i bambini, le docenti e i genitori presenti, si sono salutati, consci di aver instaurato nuovi rapporti di amicizia e di aver imparato quanto sia piacevole rispettare la natura.

“Quest’evento è stato molto significativo per il nostro Comune - afferma il vicesindaco Cinzia Cozzucoli - far parte del progetto Jardival2 ci gratifica e ci dà la carica per riportare allo splendore originario questa porzione di parco. Vedere i bambini giocare e vivere serenamente questo sito per tutti noi è fonte di gioia. Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questa giornata: sindaco, assessori, consiglieri, docenti, dirigenti, responsabili dei lavori e degli uffici, in particolare il nostro ringraziamento va all’azienda Rovea di San Lorenzo al Mare e alla Protezione civile “Monte Faudo” per il lavoro svolto.”